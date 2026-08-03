«Что за суммы?» 3.08.2026, 9:58

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Белорусы шокированы расходами на школьников.

Пользовательница социальной сети Threads поделилась информацией о своих расходах на сборы ребёнка в третий класс — итоговая сумма составила 1000 рублей, причём без учёта канцелярских товаров.

«Сбор ребенка в третий класс окончен, бюджет 1000 рублей без канцелярии», — написала автор публикации.

Пост вызвал живой отклик среди других пользователей, которые начали делиться собственным опытом трат на школьные принадлежности и одежду для детей.

Одна из комментаторов рассказала о своей стратегии покупки рюкзака: «Рюкзак купили дорогой — больше 100 долларов. В итоге сын отходил с ним шесть лет, и только сейчас меняем. А вот дорогую обувь покупать нет смысла: иногда и на один учебный год не хватает — ребенок быстро растет».

Родители детей школьного возраста признавались, что итоговые суммы порой значительно превышают заявленный автором бюджет. Так, одна из мам написала: «На двоих детей уже ушло около 650 рублей, и это еще далеко не все. Боюсь считать дальше — минимум еще 300 рублей придется потратить, если не больше».

Часть комментаторов выразила недоумение относительно того, как можно уложиться в столь скромную сумму: «1000 рублей? Это что вы там ребенку накупили?», на что автор поста ответила: «Да так, по мелочи: то одно, то другое».

Другие пользователи поделились схожим опытом с более скромными расходами. Одна из участниц обсуждения отметила: «1200 рублей на сборы во 2-й класс. И это еще без дополнительной канцелярии. Почитала комментарии — хочу тоже научиться укладываться в меньшие суммы».

Некоторые родители, столкнувшиеся с высокими ценами, поинтересовались, где искать более бюджетные варианты школьной одежды: «Подскажите, пожалуйста, где можно недорого купить школьную одежду? Или все покупаете в разных магазинах?»

Впрочем, нашлись и те, кто скептически отнёсся к заявленной сумме сборов, назвав её нереалистичной для своего опыта: «1000 рублей? Это где же вы живете?», а также иронично добавили: «Что за суммы? Разве что вместе с личным телохранителем и носильщиком для школьника».

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