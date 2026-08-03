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Погода порадует белорусов

  • 3.08.2026, 10:16
Погода порадует белорусов

Страна будет находиться под влиянием антициклона.

Сегодня погода нас порадует, так Беларусь будет находиться под влиянием антициклона с центром над Литвой. Существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха будет достаточно высокой, +23..+30°C, по юго-востоку Гомельской области до +33°С. Ветер северной четверти, слабый до умеренного, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

В Минске +25..+27°C, без осадков.

Температура воды в реках и водоёмах страны в среднем прогрелась до +20..+23°С, местами по югу до +25°С.

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