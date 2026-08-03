«Для россиян деньги оказались убедительнее гробов» 4 3.08.2026, 10:13

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Эксперт прокомментировал удары по Wildberries.

Удары по логистической и энергетической инфраструктуре России, в отличие от военных потерь на фронте, впервые формируют у рядовых россиян связь между действиями их государства и собственной жизнью — и тем самым подрывают общественный договор, на котором держится путинский режим.

Такое мнение, комментируя удары украинских дронов по логистическому центру Wildberries в эфире телеканала FREEДОМ высказал экс-командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий.

Он отметил, что только удар по собственному карману заставил россиян почувствовать войну как личную проблему.

- Мы когда-то надеялись, что на русских подействуют громадные потоки, буквально эшелоны черных мешков с трупами — это не сработало. Потому что с точки зрения большинства русских те, кто и были в этих черных мешках, — сами на «СВО» поехали, это их личное дело, никого больше не касается. А вот Wildberries и бензин — это те две вещи, которые наконец-то показали русским это открытие: то, что творит твое правительство, в принципе твоя страна, напрямую отражается на твоей, “маленького человека”, жизни, — прокомментировал спикер.

Именно мелкие «бизнесмены» всегда были «вне политики» и годами предпочитали не замечать, что творит их страна и не чувствовать свою ответственность за это. А теперь эта позиция перестает работать.

- Эти удары по «диким ягодкам» делают сейчас громадные абсолютно вещи. Когда с этим черным дымом уходят в небо годы работы вот таких маленьких простых русских предпринимателей, взятые ими под квартиру кредиты, реально все их жизненные планы и надежды — тех самых простых предпринимателей, которые всегда были вне политики, их политика не интересовала, они никогда не ощущали себя виновными в геноцидной войне, которую ведет тот, кого они выбрали когда-то и кому потом отдали всю политическую власть. Сейчас только у них в голове начинает вырабатываться такая простая очевидная связь, что если твой царь ведет геноцидную войну, то это может напрямую отразиться и на твоей жизни, — пояснил Дикий.

Похожим образом, напомнил он, менялось сознание немцев в годы Второй мировой войны — когда доверие фюреру обернулось разрушением уже их собственных городов.

- Для россиян это почему-то громадная новость. Я слежу за их реакцией в соцсетях и до сих пор продолжаю слегка удивляться вот этой незамутненности, девственности. Люди реально искренне были уверены, что то, что творит от их имени их страна, если они лично автомат в руки не взяли, то это их вообще никак не касается, они точно ни в чем не виноваты и вот за что же их. Сейчас у них будет вырабатываться та связь, которая во время Второй мировой войны вырабатывалась у немцев: любил своего фюрера, доверял фюреру, а теперь уже и твои города горят, теперь уже и разгребай последствия, — добавил гость эфира.

Совладелица компании Wildberries Татьяна Ким осознанно пошла на сделку с властью, но и для нее это был вопрос не ответственности, а личного удобства.

- Госпожа Ким, по сути, от государства получила монополию на то, что в нормальных странах является рыночной конкурентной средой, где работают много разных операторов, а в России какая конкурентная среда. Она при этом, конечно, вряд ли в тот момент задумывалась, что таким образом, вступая в сделку с дьяволом, она берет на себя определенную ответственность. В том числе за то, что делает тот режим, та диктатура, у которой она этот ярлык на нерыночную монополию получила, — пояснил Евгений Дикий.

Таким образом, в пожарах складов Wildberries и российских НПЗ фактически сгорает негласный общественный договор, на котором держится путинский режим.

- По сути мы сейчас подрываем тот общественный договор, на котором держится путинский режим. Его суть была в том, что маленькие люди отдают диктатору все свои гражданские права и политические свободы, но взамен получают гарантированную, хотя и минимальную пайку и безопасность. Теперь и эта пайка, и эта безопасность с черным дымом уходят в небо, — резюмировал спикер.

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