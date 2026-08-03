Какой завтрак эксперты советуют выбирать пожилым людям
- 3.08.2026, 9:42
Крайне важен белок.
После 60 лет человеческий организм нуждается в особом подходе к питанию. Хотя традиционная овсянка считается полезной, специалисты рекомендуют обратить внимание на другой продукт, способный лучше поддержать здоровье в зрелом возрасте, пишет «Курсор».
Почему важен белок после 60 лет?
С возрастом в организме происходят естественные изменения: мышечная масса постепенно уменьшается, а кости становятся более хрупкими. В этот период ключевую роль играет достаточное потребление белка, который выполняет следующие функции:
Строительный материал: необходим для сохранения мышц и регенерации тканей.
Поддержка костей и иммунитета: укрепляет костную ткань и обеспечивает нормальную работу защитных сил организма.
Энергия и сытость: белковая пища дольше сохраняет чувство сытости, предотвращает перекусы и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.
Поскольку с возрастом белок усваивается менее эффективно, эксперты советуют сознательно включать его в каждый основной прием пищи.
Идеальный выбор: греческий йогурт
Отличной альтернативой привычным кашам становится греческий йогурт. Благодаря особому способу производства из него удаляется лишняя сыворотка, что делает продукт более густым и концентрированным по питательным свойствам.
Главные преимущества греческого йогурта:
Высокое содержание белка: помогает поддерживать физическую форму и мышечную массу.
Богатство кальцием: укрепляет кости, что особенно важно для профилактики остеопороза.
Польза для пищеварения: живые бактериальные культуры поддерживают здоровый баланс микрофлоры кишечника.
Как сделать завтрак еще полезнее?
Чтобы утренний прием пищи принес максимум пользы, эксперты советуют выбирать натуральный греческий йогурт без добавления сахара и комбинировать его с другими ценными компонентами:
Свежие ягоды или сезонные фрукты — для насыщения витаминами и антиоксидантами.
Овсяные хлопья — для получения порции полезной клетчатки.
Орехи, миндаль или семечки — как источник полезных жиров.
Щепотка корицы или немного меда — для приятного вкуса.
Такой сбалансированный завтрак заряжает энергий на весь день, поддерживает здоровье костей и мышц, а также подходит людям абсолютно любого возраста.