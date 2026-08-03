Трамп отменил запланированные удары по Ирану 3.08.2026, 9:40

Дональд Трамп

Фото: AP

Президент США снова заявил о переговорах.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном возобновятся в понедельник — вскоре после того, как он, по собственному заявлению, отменил «масштабное нападение» на эту страну.

Об этом сообщает CNN.

Возобновление переговоров запланировано на вторую половину дня 3 августа.

«Они знали о масштабах атаки, потому что видели, как она готовилась. Теперь мы ведем с ними переговоры. Они начнутся завтра после обеда, и посмотрим, что из этого выйдет», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One в воскресенье, вернувшись после выходных, проведенных в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

По словам американского лидера, с просьбой отменить запланированный удар к нему обратились как региональные союзники — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, — так и сам Иран.

«Мы уже полностью готовы к действиям, но когда союзники попросили отменить атаку, мы, так сказать, ответили: „Ну, посмотрим". А они просят об этом потому, что считают, будто есть соглашение», — пояснил Трамп.

«Есть соглашение по Ормузскому проливу, а затем будет соглашение по ядерной программе, или, как вы это называете, денуклеаризации Ирана. Я называю это денуклеаризацией Ирана», — добавил президент.

Как сообщило в воскресенье государственное информационное агентство Саудовской Аравии, наследный принц королевства Мухаммед бин Салман провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого настаивал на деэскалации конфликта. Ранее источники в разговоре с CNN уточняли, что наследный принц выразил обеспокоенность планами удара по Ирану.

На вопрос о том, могли ли бы удары быть направлены на объекты энергетической инфраструктуры страны, Трамп отвечать отказался. При этом в субботнем посте в Truth Social он вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются «начеку и готовы к действиям» против Ирана.

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