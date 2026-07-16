В Польше создали новое подразделение для охраны восточной границы 16.07.2026, 18:42

Владислав Косиняк-Камыш

PAP/Paweł Supernak

Четыре бригады будут охранять границу с Беларусью и Калининградом.

Минобороны Польши создало новое военное подразделение для охраны границы, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба польского военного ведомства.

По словам главы Минобороны, в состав нового подразделения войдут четыре бригады, они будут управлять инфраструктурой «Восточного щита» — проекта польских властей по созданию на границе с Беларусью и Калининградом укреплений с траншеями, бетонными заграждениями, дронами и минами.

Задачей подразделения будет охрана и защита границы, сотрудничество с пограничной охраной, управление инфраструктурой, укреплениями и складами, «а также сотрудничество с гражданским населением и местными органами власти для обеспечения наилучшей подготовки и безопасности района, готовности к действиям и оказания помощи в случае необходимости», сказал Косиняк-Камыш.

Подразделение также будет сотрудничать с подведомственной МВД Польши пограничной стражей, которая до этого обеспечивала охрану границ, и другими службами безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com