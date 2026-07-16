В Польше создали новое подразделение для охраны восточной границы
- 16.07.2026, 18:42
Четыре бригады будут охранять границу с Беларусью и Калининградом.
Минобороны Польши создало новое военное подразделение для охраны границы, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба польского военного ведомства.
По словам главы Минобороны, в состав нового подразделения войдут четыре бригады, они будут управлять инфраструктурой «Восточного щита» — проекта польских властей по созданию на границе с Беларусью и Калининградом укреплений с траншеями, бетонными заграждениями, дронами и минами.
Задачей подразделения будет охрана и защита границы, сотрудничество с пограничной охраной, управление инфраструктурой, укреплениями и складами, «а также сотрудничество с гражданским населением и местными органами власти для обеспечения наилучшей подготовки и безопасности района, готовности к действиям и оказания помощи в случае необходимости», сказал Косиняк-Камыш.
Подразделение также будет сотрудничать с подведомственной МВД Польши пограничной стражей, которая до этого обеспечивала охрану границ, и другими службами безопасности.