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В Польше создали новое подразделение для охраны восточной границы

  • 16.07.2026, 18:42
В Польше создали новое подразделение для охраны восточной границы
Владислав Косиняк-Камыш
PAP/Paweł Supernak

Четыре бригады будут охранять границу с Беларусью и Калининградом.

Минобороны Польши создало новое военное подразделение для охраны границы, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передает пресс-служба польского военного ведомства.

По словам главы Минобороны, в состав нового подразделения войдут четыре бригады, они будут управлять инфраструктурой «Восточного щита» — проекта польских властей по созданию на границе с Беларусью и Калининградом укреплений с траншеями, бетонными заграждениями, дронами и минами.

Задачей подразделения будет охрана и защита границы, сотрудничество с пограничной охраной, управление инфраструктурой, укреплениями и складами, «а также сотрудничество с гражданским населением и местными органами власти для обеспечения наилучшей подготовки и безопасности района, готовности к действиям и оказания помощи в случае необходимости», сказал Косиняк-Камыш.

Подразделение также будет сотрудничать с подведомственной МВД Польши пограничной стражей, которая до этого обеспечивала охрану границ, и другими службами безопасности.

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