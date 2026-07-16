The Economist: Зеленский предлагал Федорову стать премьер-министром Украины 3 16.07.2026, 17:50

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Тот отказался.

Президент Украины Владимир Зеленский в день объявления об отставке Кабмина Юлии Свириденко предложил возглавить новое правительство Михаилу Федорову. Однако тогдашний министр обороны отказался от этой должности, пишет The Economist.

«12 июля Зеленский спросил его, нравится ли ему идея занять только что освободившуюся должность премьер-министра. При обычных обстоятельствах это считалось бы повышением; здесь же это было воспринято как поражение его проекта. Министр обороны отказался от этой должности, поэтому ее предложили Сергею Корецкому», — говорится в материале.

В издании отметили, что некоторые украинские генералы считают Федорова человеком, который присваивает себе чужие идеи. Некоторые сравнивали его с Робертом Макнамарой — покойным министром обороны США, который обнаружил, что методы управления, отточенные им в компании Ford, плохо сочетаются с Пентагоном.

Критики Федорова в армии признают, что он улучшил закупки дронов и цифровизацию. Но они отмечают, что отсутствие военного опыта делает его некомпетентным для планирования войны. Некоторые утверждали, что его флагманские реформы сводились к «пиар-переупаковке» работы, которая уже велась.

«Чтобы что-то реформировать, нужно понимать, как это работает. Вы бы действительно сели в самолет, если бы увидели, что пилот — лавочник?», — говорит один из украинских генералов.

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

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