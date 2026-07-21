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Доллар снова штормит

  • 21.07.2026, 11:29
Доллар снова штормит

Это отражается на белорусском рубле.

Еще вчера доллар дешевел, а сегодня, 21 июля 2026 года, старается прибавить. Российский рубль же вновь становится дешевле. Тем временем биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки в $65 970, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 0,08 копейки и стоит 2,8925 рубля.

По евро торгов не было, Нацбанк установил курс на сегодня 3,3052 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 0,6 копейки и стоит 3,6859 рубля.

Десяток юаней подорожал на 0,78 копейки и стоит 4,2852 рубля.

Вчера доллар подешевел на 0,21 копейки и стоил 2,8917 рубля, евро подешевел на 0,72 копейки и стоил 3,3054 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,44 копейки и стоила 3,6919 рубля, а десяток юаней подорожал на 0,45 копейки и стоил 4,2774 рубля.

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