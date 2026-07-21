Доллар снова штормит 21.07.2026, 11:29

Это отражается на белорусском рубле.

Еще вчера доллар дешевел, а сегодня, 21 июля 2026 года, старается прибавить. Российский рубль же вновь становится дешевле. Тем временем биткоин за последние сутки подорожал, сейчас находится вблизи отметки в $65 970, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 0,08 копейки и стоит 2,8925 рубля.

По евро торгов не было, Нацбанк установил курс на сегодня 3,3052 рубля.

Сотня российских рублей снизилась на 0,6 копейки и стоит 3,6859 рубля.

Десяток юаней подорожал на 0,78 копейки и стоит 4,2852 рубля.

Вчера доллар подешевел на 0,21 копейки и стоил 2,8917 рубля, евро подешевел на 0,72 копейки и стоил 3,3054 рубля. Сотня российских рублей подешевела на 0,44 копейки и стоила 3,6919 рубля, а десяток юаней подорожал на 0,45 копейки и стоил 4,2774 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com