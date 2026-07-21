Украина вывела на испытания новое оружие для ударов по России 1 21.07.2026, 11:27

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Фото: Daniel Woolfolk / Breaking Defense

Образец уже применяется в операциях против России.

Украинская компания SkyFall представила новую дальнобойную ударную беспилотную систему, которая уже проходит боевые испытания в ходе операций против России. Презентация состоялась на международном авиасалоне в британском Фарнборо, сообщает Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

«Новый аппарат самолетного типа оснащен толкающим винтом, имеет размах крыла около 3,5 метра и способен поражать цели на расстоянии не менее 600 километров», — пишут авторы материала. В компании заявили, что система уже используется в реальных боевых условиях, а ее полноценный ввод в эксплуатацию ожидается в ближайшие месяцы. «Образец уже применяется в операциях против России», — отмечают представители SkyFall.

Одновременно разработчики завершают испытания модернизированного перехватчика P-1 Sun, предназначенного для уничтожения реактивных крылатых беспилотников, включая дроны типа «Шахед». На начальном этапе цель сопровождает оператор, однако финальную фазу перехвата берет на себя искусственный интеллект. Система связи совместима с различными спутниковыми сетями, включая Starlink.

Еще одна разработка компании — модель Jetkiller — способна развивать скорость до 370 км/ч. По словам инженеров, этого достаточно, чтобы догонять воздушные цели в момент их замедления перед атакой. Для повышения скорости в версии X-wing была уменьшена масса боевой части — с 800 до 500 граммов, а также модернизированы двигатели.

Cпрос на недорогие средства борьбы с беспилотниками стремительно растет. Европа активно инвестирует в создание так называемой «стены дронов», а Польша уже объявила о вложении 4,3 млрд долларов в развитие подобных систем.

SkyFall также добилась успеха в международных проектах: компания стала победителем одного из этапов конкурса Пентагона Drone Dominance совместно с британской Skycutter и получила заказ более чем на 2,5 тысячи беспилотников, что подтверждает высокий интерес западных партнеров к украинским технологиям.

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