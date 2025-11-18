Украина презентовала напечатанный на 3D-принтере дрон-перехватчик 18.11.2025, 18:44

4,112

Он может разгоняться до 300 км/ч и подниматься на высоту до 5000 метров.

Украинская компания SkyFall, производящая боевые беспилотники Vampire и Shrike FPV, на авиасалоне в Дубае впервые публично представила новую полноразмерную модель дрона-перехватчика P1-Sun (FPV, вид от первого лица), сообщает Bloomberg. Этот БПЛА представляет собой модульную конструкцию с планером, созданным с помощью 3D-печати, объяснили разработчики. Он может разгоняться до 300 км/ч и подниматься на высоту до 5000 метров.

P1-Sun был создан с учетом опыта украинских войск по перехвату и уничтожению российских ударных беспилотников «Герань-2», десятки и сотни которых Россия еженедельно выпускает по городам Украины. Эти перехватчики также могут быть использованы против вертолетов, заявили в SkyFall, отметив, что P1-Sun производится «тысячами» единиц в месяц.

О том, что Киев озаботился производством дронов-перехватчиков из-за усиления российских атак и совершенствования беспилотных технологий, еще в июне рассказывал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. По его словам, как минимум три украинские компании выпускают охотников на «Шахедов» стоимостью всего около $5000 (для сравнения: российская «Герань-2» стоит около $35 000 за штуку).

В Skyfall, одном из крупнейших украинских производителей беспилотников, тогда рассказывали, что занимаются перенастройкой своей популярной FPV-модели для ударов по дронам. По данным самой компании, стоимость такого аппарата составляет $300-500 в зависимости от конфигурации и он может атаковать как разведывательные, так и ударные дроны. Принцип действия у таких БПЛА разный: одни должны взорваться рядом с вражеским беспилотником и сбить его своими осколками, другие требуют прямого попадания.

Помимо P1-Sun на выставке в Дубае Skyfall презентовала обновленные версии ударных Vampire и Shrike FPV. В компании отметили, что эти БПЛА могут быть адаптированы и для гражданских нужд. Как отметил представитель производителя, около 85% комплектующих для дронов SkyFall уже изготавливается в Украине.

В SkyFall также заявили, что, поскольку эффективность украинских беспилотников проверена в боевых условиях и подтверждается многолетними опытом эксплуатации, они значительно опережают разработки других стран.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com