«Что теперь людям делать?» 21.07.2026, 11:44

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Автостанция в Лоеве

Фото: blisch.by

Жители Гомельской области бьют тревогу.

Жительница Брагина поделилась своей болью и подняла проблему периферии Гомельщины. Медик Юлия Полевая рассказала в соцсети, что живет в Брагине, а работает фельдшером ФАПа в 23 километрах от места жительства — в деревне Димамерки Лоевского района.

Уже пять лет до места работы она добирается на автобусе по маршруту «Брагин — Гомель (через Лоев)» автопарка №6, пишет «Флагшток».

Но 20 июля, придя на автостанцию и покупая билет, Юлия узнала, что этот рейс закрывают. Причиной назвали то, что на данном рейсе ездит мало людей. Фельдшер объяснила:

«Через деревню, где я работаю, это единственный рейс, который проезжает за день туда и обратно до Гомеля, так люди могут хоть куда-то поехать: в Лоев, Гомель, Речицу. А по пути до Лоева есть ещё деревни и люди, которые ездят на работу в Лоев и не только».

Официального подтверждения отмены рейса пока нет — как и планируемой даты прекращения сообщения по этому маршруту. На сайте операторов продажи билетов данный рейс пока также есть в расписании.

Но медик написала, что в автопарке подтвердили закрытие рейса из-за малочисленности пассажиров:

«Извините, но только из одной моей деревни утром ездят человек по 5 ежедневно. И что теперь людям делать? Как добраться до работы, пешком ходить? Работа мне моя нравится, и я совсем не хочу оттуда уходить, а жить там негде, да и в Брагине у меня семья».

Девушка попросила совета: куда обратиться, чтобы рейс оставили.

Пост вызвал реакцию аудитории. Фельдшеру посоветовали подключать к решению вопроса руководство больницы, района, писать электронные обращения, собирать подписи, записывать ТикТок.

Некоторые отметили:

«Так у вас рейс ежедневно — еще, считайте, повезло. По многим направлениям «дооптимизировались» до того, что автобус ездит, например, два дня в неделю — вторник и четверг».

Также в комментариях привели пример решения похожей проблемы:

«У нас в деревне есть аптека, и как-то «Фармация» пустила слух, что держать аптеку в населенном пункте на 1500 человек нерентабельно. Жители стали обращаться во все организации, райисполком, «Фармацию» и местные СМИ. В итоге аптеку оставили».

Один из пользователей подчеркнул: «Нет транспортной доступности — исчезнут деревни!»

Проблема действительно актуальна. СМИ не раз рассказывали о тенденции вымирания деревень на Гомельщине: закрытии школ и детсадов, ликвидации сельсоветов.

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