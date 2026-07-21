Цезий нашли в грибах, ягодах и рыбе из двух областей
- 21.07.2026, 11:52
Санэпидемслужба исследовала 5,3 тысяч проб.
Санэпидемслужба исследовала 5,3 тыс. проб на цезий-137 и стронций-90. Около трети пришлось на принесенные людьми продукты для проверки — из леса или с огорода.
«Превышения содержания цезия-137 (48 проб) были выявлены в лесных грибах (39 проб) и ягодах (7 проб), рыбе и рыбных продуктах (2 пробы) преимущественно Гомельской и Могилевской областей. Превышений по стронцию-90 не выявлено», — сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Там напомнили, что не стоит покупать продукты вне установленных мест торговли — на обочинах трасс или около магазинов.
Более конкретные места с опасными грибами и ягодами с рыбой специалисты не сообщили.