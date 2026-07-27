Шарлиз Терон раскрыла неожиданный факт о фильме Кристофера Нолана
- 27.07.2026, 17:14
Он получил две номинации на премию «Оскар».
Известная американская актриса Шарлиз Терон раскрыла неожиданный факт о создании фильма Кристофера Нолана «Помни».
Оказывается, многие наряды героини Кэрри-Энн Мосс в картине 2000 года были взяты прямо из гардероба актрисы, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
50-летняя Терон рассказала, что ее подруга Синди Эванс, работавшая художником по костюмам фильма, жила вместе с ней во время съемок. По словам актрисы, у команды был крайне небольшой бюджет, поэтому пришлось использовать доступные вещи.
«У них не было денег, поэтому многое из того, что носит Кэрри-Энн Мосс в этом фильме, пришло из моего шкафа», — рассказала Терон.
Актриса также призналась, что «Помни» занимает особое место среди работ Кристофера Нолана. Она отметила, что режиссер и его брат часто приходили к ним домой обсуждать костюмы с Эванс.
Триллер с Гаем Пирсом, Кэрри-Энн Мосс и Джо Пантолиано вышел в 2000 году и стал одной из самых известных ранних работ Нолана. Фильм получил две номинации на премию «Оскар» — за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.
Позже Терон вновь поработала с Ноланом уже как актриса, сыграв в его новом проекте «Одиссея».