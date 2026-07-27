Шарлиз Терон раскрыла неожиданный факт о фильме Кристофера Нолана 27.07.2026, 17:14

Шарлиз Терон

Фото: Stephanie Augello/FilmMagic

Он получил две номинации на премию «Оскар».

Известная американская актриса Шарлиз Терон раскрыла неожиданный факт о создании фильма Кристофера Нолана «Помни».

Оказывается, многие наряды героини Кэрри-Энн Мосс в картине 2000 года были взяты прямо из гардероба актрисы, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

50-летняя Терон рассказала, что ее подруга Синди Эванс, работавшая художником по костюмам фильма, жила вместе с ней во время съемок. По словам актрисы, у команды был крайне небольшой бюджет, поэтому пришлось использовать доступные вещи.

«У них не было денег, поэтому многое из того, что носит Кэрри-Энн Мосс в этом фильме, пришло из моего шкафа», — рассказала Терон.

Актриса также призналась, что «Помни» занимает особое место среди работ Кристофера Нолана. Она отметила, что режиссер и его брат часто приходили к ним домой обсуждать костюмы с Эванс.

Триллер с Гаем Пирсом, Кэрри-Энн Мосс и Джо Пантолиано вышел в 2000 году и стал одной из самых известных ранних работ Нолана. Фильм получил две номинации на премию «Оскар» — за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Позже Терон вновь поработала с Ноланом уже как актриса, сыграв в его новом проекте «Одиссея».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com