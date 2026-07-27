«Белорусы, вы – лучшие!»2
- 27.07.2026, 17:11
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Пример солидарности и взаимопомощи.
Минчанка под ником choco_berry.by рассказала о том, что случилось после серьезного ДТП, в которое она попала.
«Белорусы мои, вы — лучшие, — пишет она. — Два дня назад попала в ДТП, с второстепенной вылетела машина и врезалась в мою. Я улетела в кювет, перевернулась на бок, на крышу и потом на второй бок. Не могла сама вылезти, машина дымилась.
Остановилось очень много машин, прибежали мужчины, помогли выбраться, перевернули авто на колеса, погасили дым. Никто не побоялся и не отбежал. Потом еще останавливались другие и спрашивали, нужна ли помощь, остановился мусоровоз и предложил вытянуть машину. Спасибо за ваше неравнодушие».
Многие белорусы в комментариях под постом искренне порадовались за то, что минчанка сама не пострадала в ДТП и поблагодарили ее за добрые слова в адрес соотечественников. Сайт Charter97.org приводит некоторые отзывы:
— Спасибо за добрую ветку.
— Хорошо, что есть в мире доброта, и пусть она не исчезает!
— Это очень круто, что люди такие отзывчивые.
— Так и надо, тогда мы будем не победимы, как наши родные в годы Великой Отечественной.
— Вам скорее оправиться от всего морально и физически.