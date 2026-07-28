Z-писатель Прилепин неожиданно поставил под сомнения слова Путина об Украине 1 28.07.2026, 7:50

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Денис Казанский

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Этот «тезис» использовал лично глава Кремля.

Журналист и блогер Денис Казанский опубликовал новое видео, в котором проанализировал недавние заявления российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина.

Высказывания убежденного российского Z-патриота стали очень красноречивыми и показательными. По словам Казанского, во время выступления на российском телевидении Прилепин фактически опроверг распространенный в РФ тезис о том, что украинский язык и украинский народ якобы были «придуманы Лениным».

Этот тезис, кроме прочего, использовал лично глава Кремля диктатор Владимир Путин. В частности, пропагандист признал: «Украинский язык действительно был народным языком, и подавляющее большинство жителей Украины на нем действительно разговаривало, а вот за годы советской власти произошла русификация».

Казанский отметил, что Прилепин также связал распространение русского языка в Украине с политикой СССР, заявив, что русификация происходила через образование, литературу, кино, радио и другие инструменты культурного влияния.

Кроме того, писатель назвал памятники российским деятелям культуры частью этого процесса, заявив, что именно они способствовали переходу населения на русский язык.

При этом Прилепин не осуждает советскую политику, а, наоборот, называет ее более эффективной, чем действия Российской империи по русификации. Блогер считает, что признание этих фактов одним из известных российских пропагандистов является важным и очень показательным случаем разворота риторики Z-патриотов РФ. Все чаще в России начинают звучать тезисы, которые противоречат всему, что транслировала госпропаганда годами.

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