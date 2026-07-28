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«Белтелеком» вводит изменения для клиентов

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  • 28.07.2026, 8:28
  • 2,442
«Белтелеком» вводит изменения для клиентов

Есть новшества и по Zala.

«Белтелеком» объявил об очередных изменениях для клиентов. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.

С 20 июля «Белтелеком» запустил новый телеканал. «В расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala на 47-й кнопке началось вещание нового тестового телеканала DetectiveJam, — сообщает организация. — Это телеканал расследований, реконструкций нераскрытых преступлений и громких уголовных дел».

«Белтелеком» с 3 августа введет изменения по услуге «Предоставление в пользование сети Wi-Fi». «Теперь на тарифных планах «Базовый+», «Базовый лайт+», архивном «Базовый», а также на тарифе Free Wi-Fi скорость доступа в сеть Интернет на каждой точке увеличится до 12 Мбит/с. Стоимость тарифного плана «Базовый лайт+» изменится».

Как уточняют в организации, услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» востребована как крупными предприятиями, так и небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями.

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