«План победы Украины над Россией — не только в силе оружия» 24.08.2025, 18:27

Александр Хара

РФ не может осознать волю украинского народа к сопротивлению.

Сопротивление Украины российской агрессии стало сигналом для всего мира о ценности свободы и демократии. О роли Украины на международной арене, становлении и достижениях украинской дипломатии сегодня, 24 августа, в День Независимости, в интервью телеканалу FREEДОМ рассказал украинский дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Становление украинской дипломатии после обретения независимости

— 34 года назад, 24 августа 1991 года, Украина провозгласила независимость от Советского Союза. В декабре 1991 года она была подтверждена на всенародном референдуме. Как Украинское государство на протяжение всего этого времени выстраивало отношения с внешним миром и проявляло себя на дипломатической арене?

— Независимость Украины — это благая весть, что называется Urbi et orbi (городу и миру). То есть и для украинского народа, и мира. Особенно на 11-м году агрессии Российской Федерации абсолютно очевидно, что у России есть планы не только в отношении Украины, но и Европы. Это антилиберальная сила, которая хочет фактически уничтожить демократические устройства в Европе и установить себя как новый гегемон, каким в свое время был Советский Союз.

Украина этому противостоит и это, возможно, наш вклад в цивилизацию и в демократию во всем мире. От результатов этой войны очень будет много зависеть не только для Украины, Европы, но и для мира.

Украинская Народная Республика была современным независимым государством. К сожалению, мы проиграли большевикам и потом Украина была, по факту, оккупирована чуждым режимом, который принес большие бедствия украинскому народу.

22 декабря 1917 года был образован Генеральный секретариат Международных дел. Это прототип нынешнего Министерства иностранных дел. Еще один важный исторически момент — Украина была одним из основателей Организации Объединенных Наций (ООН).

В России очень многие верят в кремлевскую пропаганду, которая говорит, что Украину якобы придумал Ленин и что она появилась в 1991 году, отсоединившись от России. Чего, естественно, не было. Исторически мы ведем свою дипломатию с 1917 года.

У нас был неплохой задел, поскольку в советской системе было Министерство иностранных дел Украинской Советской Социалистической Республики. Украинским дипломатам было позволено принимать участие в деятельности ООН и международных организациях. Не было украинских посольств, а только советские и российские. Но была целая плеяда мощных дипломатов — Анатолий Зленко, Борис Тарасюк, Владимир Огрызко, Юрий Щербак. Они все дали толчок к развитию украинской дипломатии.

Сопротивление Украины — пропуск в мировую историю

— Когда произошел тот перелом и Украине удалось доказать, если не всему миру, то большинству стран, что она отдельное от Российской Федерации и Советского Союза государство?

— Это сложный вопрос, поскольку были колебания. Например, Будапештский меморандум 1994 года. Тогда было давление со стороны Российской Федерации и Соединенных Штатов с тем, чтобы Украина отказалась от третьего по размеру ядерного потенциала. И мы понимаем, что россияне это делали для того, чтобы потом фактически контролировать или уничтожить Украинское государство.

Чем меньше государств владеет ядерным оружием и контролирует само распространение, тем более безопасен мир. Тогда у США, к сожалению, не было понимания, что нужно втягивать Украину в западный мир, в экономические, политические структуры, а потом и в структуры безопасности.

Россия — ядерная держава. Страх того, что она может уничтожить мир, заставлял страны поддерживать стратегический баланс в отношениях с ней. РФ неоднократно нарушала международные соглашения, расшатывала стратегическую безопасность. С 2014 года она периодически угрожает ядерным оружием Украине и всему миру. Поэтому в 1990-х годах, в начале 2000-х, США, европейские партнеры смотрели на Украину через призму России.

Вступление Украины в ЕС — важный шаг для обеспечения безопасности Европы

— Когда эта ситуация начала меняться? Повлияла ли на это Революция Достоинства, когда люди вышли на протесты после решения правительства не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС?

— Безусловно. Это проявление воли народа жить свободно. Не в тирании, не в коррумпированном режиме. И быть частью европейской цивилизации. Это то, что резонировало в сердцах наших партнеров и в Европе, и в Соединенных Штатах.

Оранжевая революция стала поворотным пунктом в головах российской элиты, прежде всего, диктатора Путина. Поскольку в российской системе немыслимо, чтобы люди по своей воле выходили на протесты против обмана на выборах или коррупции.

После 2004-2005 годов в России разрабатывается концепт “русского мира”. Это идея объединения россиян по всему миру, потому что они потеряли свою историческую родину. Следующее — это концепция русской православной церкви, которая является частью спецслужб РФ. Ее начали использовать для влияния на общественные процессы в соседних с Россией странах. Все это с недоумением было воспринято на Западе.

Очень важным стал Бухарестский саммит НАТО, где Украина и Грузия заявили о своем желании стать членами НАТО. Проходит несколько месяцев и Российская Федерация совершает военную агрессию и оккупирует часть Абхазии и Южной Осетии. До этого Россия воевала в Молдове и оккупировала Приднестровье.

Тем временем фактически никаких перспектив Украины стать членом НАТО и Европейского Союза не было. Европейцы признавали, что это территория бывшего Советского Союза и она может быть под контролем России. И нежелание видеть Украину в ЕС было очевидным. Про НАТО я уже не говорю.

Когда Российская Федерация начала свою агрессию в Крыму, Украина была внеблоковым государством. Большинство украинцев были против членства в НАТО.

И в 2022 году не потенциальное расширение Альянса стало причиной полномасштабного вторжения РФ в Украину, а потеря сферы влияния РФ на украинское демократическое общество.

— Почему возрастание субъектности Украины так сильно беспокоит Российскую Федерацию?

— Из-за широкомасштабного вторжения РФ в Украину Европа, в конце-концов, осознала, что на ее территории находится крупнейшее по территории европейское государство, граждане которого рискуют своей жизнью для того, чтобы отстаивать те ценности, на которых основан Европейский Союз и вообще западная цивилизация. Это прежде всего свобода и демократия.

То есть Украина — это звоночек остановить антилиберальное движение, популистские движения в Европе и объединить Европу. Российская Федерация, напав на Украину, я считаю, совершила geopolitical overstretch (геополитическое напряжение). Россия потратила столько ресурсов, не достигнув ничего стратегически. Она только себя ослабила.

НАТО никогда не представляло угрозу для России, а Украина никогда не претендовала на российские территории. Мы придерживаемся международного права и больше того, что нам принадлежит по международному праву, не хотим.

РФ не может осознать волю украинского народа к сопротивлению

— Как сейчас Украина влияет на формирование глобальной системы безопасности? Какой концепция может быть в будущем, чтобы ограничить имперские амбиции Российской Федерации?

— Да, мы платим высокую цену за ошибки, которые совершили в 1990-х годах, когда не понимали, насколько Россия не изменилась по сути. Тогда она еще не была способна к агрессивным действиям такого масштаба. Возможно, мы упустили свой шанс стать членами Европейского Союза и НАТО. Возможно, мы были бы настолько же мощным в экономическом плане как Польша, хотя у нас стартовые возможности были лучше.

Следующий чрезвычайно важный момент, если мы говорим с точки зрения влияния Украины на Европейском континенте, у нас есть воля к сопротивлению, есть гениальные военные, которые находят инновационные способы ведения войны.

В начале широкомасштабного вторжения РФ мы воевали исключительно советским или украинским оружием. США предоставили нам только Stinger и Javelin. И только когда мир увидел, что мы готовы сражаться всем, что есть, началась масштабная поставка вооружений.

Наша воля к сопротивлению и то, каким образом наши Силы обороны инновационно применяют оружие, я уже не говорю об оборонно-промышленном комплексе, как используют дроны и применяют искусственный интеллект, дали сумасшедший толчок к развитию и других видов вооружений, в том числе ракетных.

Украина показывает, что мы можем где-то лидировать, несмотря на то, что Россия имеет больше «железа». Прежде всего, естественно, наша история успеха — это Черное море. Мы дронами уничтожили большую часть Черноморского флота Российской Федерации, а его остатки загнали фактически в северо-восточную часть. И он не играет такой роли, которую изначально ему отдавали в этой войне.

И лучшее, что может случиться с россиянами, это чтобы их страна проиграла войну против Украины. Потому что тогда у них будет возможность осознать свою ошибку. Иначе безнаказанность будет подталкивать Россию к следующим преступлениям и агрессиям.

И, если мир согласится на уступки каких-то территорий Украины, захваченных Россией, мы выпустим джина из бутылки, который может принести в мир больше хаоса. Мы должны выносить определенные уроки из истории, чтобы сдерживать Российскую Федерацию. Если мы и наши западные партнеры не будут этого делать, то будущее не покажется сладким абсолютно никому.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com