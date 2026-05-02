В Польше начались учения НАТО с участием армии США 2.05.2026, 22:05

В них задействованы 3500 военнослужащих и сотни единиц техники.

В польском городе Ожиш на северо-востоке страны начались международные военные учения Amber Shock 26, в которых задействованы более 3500 военнослужащих стран НАТО и сотни единиц техники. Об этом 2 мая сообщило RMF24.

В маневрах участвуют подразделения 2-й кавалерийский полк армии США, а также другие силы союзников из Польши и США.

Как рассказал представитель Многонациональная дивизия «Северо-Восток» подполковник Дариуш Гузенда, после переброски полка из Германии на расстояние более 1000 километров его подразделения развернулись на полигоне в Польше, вошли в состав многонациональной боевой группы НАТО и перешли под командование дивизии.

По его словам, в ходе учений военные выполнят тактико-огневые задачи, направленные на отработку взаимодействия между подразделениями, а также продемонстрируют сплоченность и готовность стран НАТО обеспечивать коллективную безопасность.

Он добавил, что кульминацией учений станет стрельба боевыми патронами, запланированная на четверг, 14 мая.

Как отмечается на сайте радио RMF FM, учения Amber Shock 26 являются частью более широких учений Saber Strike 26, которые проходят одновременно в Польше, Литве и Финляндии.

