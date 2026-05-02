закрыть
2 мая 2026, суббота, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ОПЕК+ достигла соглашения по добыче нефти

  • 2.05.2026, 22:44
ОПЕК+ достигла соглашения по добыче нефти

Ее увеличат.

В субботу два источника, знакомые с позицией группы, сообщили, что ОПЕК+ достигла принципиального согласия по повышению целевых показателей добычи нефти в июне, однако это повышение останется в основном на бумаге, пока война между США и Ираном будет продолжать нарушать поставки нефти из Персидского залива, сообщает 2 мая Reuters.

В воскресенье по этому поводу встретятся семь стран: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман. После выхода ОАЭ в ОПЕК+ входит 21 страна, включая Иран, но в последние годы в принятии ежемесячных решений по добыче участвовали только эти семь стран и ОАЭ.

Война с Ираном, начавшаяся 28 февраля, и связанное с ней закрытие Ормузского пролива ограничили экспорт из стран-членов ОПЕК+ — Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта, а также ОАЭ. До конфликта эти производители были единственными странами в группе, способными увеличить добычу.

Иран, который также является членом ОПЕК+, испытал сокращение собственного экспорта из-за блокады, введенной США в апреле.

Увеличение добычи будет оставаться в основном символическим, пока не восстановится судоходство через Ормузский пролив, и даже тогда понадобится несколько недель, а то и месяцев, чтобы потоки нормализовались, заявили руководители нефтяных компаний из Персидского залива и мировые нефтетрейдеры.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко