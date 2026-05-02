ОПЕК+ достигла соглашения по добыче нефти 2.05.2026, 22:44

Ее увеличат.

В субботу два источника, знакомые с позицией группы, сообщили, что ОПЕК+ достигла принципиального согласия по повышению целевых показателей добычи нефти в июне, однако это повышение останется в основном на бумаге, пока война между США и Ираном будет продолжать нарушать поставки нефти из Персидского залива, сообщает 2 мая Reuters.

В воскресенье по этому поводу встретятся семь стран: Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Россия и Оман. После выхода ОАЭ в ОПЕК+ входит 21 страна, включая Иран, но в последние годы в принятии ежемесячных решений по добыче участвовали только эти семь стран и ОАЭ.

Война с Ираном, начавшаяся 28 февраля, и связанное с ней закрытие Ормузского пролива ограничили экспорт из стран-членов ОПЕК+ — Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта, а также ОАЭ. До конфликта эти производители были единственными странами в группе, способными увеличить добычу.

Иран, который также является членом ОПЕК+, испытал сокращение собственного экспорта из-за блокады, введенной США в апреле.

Увеличение добычи будет оставаться в основном символическим, пока не восстановится судоходство через Ормузский пролив, и даже тогда понадобится несколько недель, а то и месяцев, чтобы потоки нормализовались, заявили руководители нефтяных компаний из Персидского залива и мировые нефтетрейдеры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com