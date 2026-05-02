Электросамокатчикам придут «письма счастья»?
- 2.05.2026, 20:59
Изменились правила.
В Беларуси начали действовать новые правила для пользователей кикшеринга. Контроль за их соблюдением, особенно в Минске, планируют усилить — в том числе с помощью камер видеонаблюдения, а за нарушения предусмотрены серьезные меры.
Одно из ключевых изменений касается парковки арендных электросамокатов: теперь их можно оставлять только в специально обозначенных местах, к которым привязаны сервисы проката. Кроме того, в городе появились так называемые «тихие зоны» — участки с ограничениями или полным запретом движения. Например, на некоторых отрезках улицы Кирова ездить на самокатах нельзя. Всего в Минске около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где использование средств персональной мобильности запрещено.
В «тихих зонах» скорость движения ограничена до 7 км/ч. Также есть территории, где самокаты полностью запрещены — это, в частности, парки Победы, Челюскинцев и Горького. При пересечении проезжей части пользователи обязаны спешиваться, за исключением регулируемых переходов с велосветофорами или специальными табличками.
В городе насчитывается более 15 тысяч прокатных самокатов. За нарушение новых правил могут вынести предупреждение, назначить штраф или заблокировать пользователя в приложении кикшеринга без возможности восстановления. Следить за соблюдением норм будут как во время рейдов, так и с помощью камер.
Владельцам личных электросамокатов также напомнили, что максимальная скорость движения не должна превышать 25 км/ч, а езда вдвоем на одном устройстве считается грубым нарушением.