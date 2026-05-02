2 мая 2026, суббота, 21:19
Электросамокатчикам придут «письма счастья»?

  • 2.05.2026, 20:59
Изменились правила.

В Беларуси начали действовать новые правила для пользователей кикшеринга. Контроль за их соблюдением, особенно в Минске, планируют усилить — в том числе с помощью камер видеонаблюдения, а за нарушения предусмотрены серьезные меры.

Одно из ключевых изменений касается парковки арендных электросамокатов: теперь их можно оставлять только в специально обозначенных местах, к которым привязаны сервисы проката. Кроме того, в городе появились так называемые «тихие зоны» — участки с ограничениями или полным запретом движения. Например, на некоторых отрезках улицы Кирова ездить на самокатах нельзя. Всего в Минске около 200 перекрестков и пешеходных переходов, где использование средств персональной мобильности запрещено.

В «тихих зонах» скорость движения ограничена до 7 км/ч. Также есть территории, где самокаты полностью запрещены — это, в частности, парки Победы, Челюскинцев и Горького. При пересечении проезжей части пользователи обязаны спешиваться, за исключением регулируемых переходов с велосветофорами или специальными табличками.

В городе насчитывается более 15 тысяч прокатных самокатов. За нарушение новых правил могут вынести предупреждение, назначить штраф или заблокировать пользователя в приложении кикшеринга без возможности восстановления. Следить за соблюдением норм будут как во время рейдов, так и с помощью камер.

Владельцам личных электросамокатов также напомнили, что максимальная скорость движения не должна превышать 25 км/ч, а езда вдвоем на одном устройстве считается грубым нарушением.

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко