Российская экономика идет ко дну 2.05.2026, 20:48

ВВП падает, а бизнес пытается выжить.

Российская экономика переживает все более заметное замедление, а бизнесу становится сложнее удерживаться на плаву, сообщает CNN.

После начала полномасштабной войны против Украины экономика России сместила акцент на рост военных расходов и увеличение экспорта нефти. Однако сейчас появляются признаки серьезного напряжения. В январе–феврале 2026 года ВВП страны сократился на 1,8%. Даже Владимир Путин признал наличие проблемы, отметив на апрельском совещании по экономике, что рост замедляется уже второй месяц подряд.

Дополнительное давление оказали налоговые изменения: в 2025 году были повышены подоходный налог и налог на прибыль, а с начала 2026 года НДС вырос до 22%.

Экономист Рубен Эниколопов объяснил, что в начале войны у России были значительные резервы и низкий госдолг, что позволило активно поддерживать экономику за счет государственных расходов, прежде всего военных. Однако этот эффект оказался временным: ресурсы постепенно истощаются, и власти вынуждены искать новые источники доходов, включая повышение налогов.

По его словам, Россия некоторое время выигрывала от высоких цен на энергоресурсы, особенно на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Но удары по инфраструктуре и цепочкам поставок начали снижать объемы экспорта нефти.

Министр экономического развития Максим Решетников также признал, что налоговые изменения негативно сказались на бизнесе. Он подчеркнул, что ранее экономика во многом держалась на накопленных резервах, которые теперь существенно сократились.

На фоне этих процессов усиливается социальное неравенство: доходы богатых продолжают расти, тогда как положение менее обеспеченных ухудшается.

Дополнительные трудности создают ограничения в работе интернета и мобильной связи. Например, менеджер по продажам из Санкт-Петербурга рассказала, что из-за перебоев клиентам стало сложнее связываться с автосервисами и оформлять заказы, что напрямую бьет по бизнесу.

