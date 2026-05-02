США рассматривают идею военной операции на Кубе 1 2.05.2026, 20:31

Дональд Трамп изучает варианты применения силы.

США рассматривают возможность проведения военной операции на Кубе с целью смены власти, однако приоритет по-прежнему отдается дипломатическим методам.

Об этом сообщает Politico.

По информации источников издания, Вашингтон может пока отказаться от полного демонтажа существующего режима, но ожидает отставки ряда высокопоставленных чиновников.

Один из собеседников отметил, что администрация Дональда Трампа изучает варианты применения так называемой «кинетической силы», то есть военных мер для свержения кубинского правительства.

Ситуация развивается на фоне давления со стороны влиятельной кубино-американской диаспоры во Флориде, которая настаивает на полном устранении коммунистического руководства Кубы. В то же время администрация Трампа, судя по всему, готова рассмотреть менее радикальные сценарии.

По словам источников, на данный момент США делают ставку на дипломатические инструменты и пытаются убедить кубинские власти провести изменения, прежде всего в экономике.

Как отмечает Politico, Дональд Трамп и представители его администрации заявляли, что их может устроить компромисс, предполагающий проведение экономических реформ на Кубе.

