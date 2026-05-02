закрыть
2 мая 2026, суббота, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США рассматривают идею военной операции на Кубе

1
  • 2.05.2026, 20:31
Дональд Трамп изучает варианты применения силы.

США рассматривают возможность проведения военной операции на Кубе с целью смены власти, однако приоритет по-прежнему отдается дипломатическим методам.

Об этом сообщает Politico.

По информации источников издания, Вашингтон может пока отказаться от полного демонтажа существующего режима, но ожидает отставки ряда высокопоставленных чиновников.

Один из собеседников отметил, что администрация Дональда Трампа изучает варианты применения так называемой «кинетической силы», то есть военных мер для свержения кубинского правительства.

Ситуация развивается на фоне давления со стороны влиятельной кубино-американской диаспоры во Флориде, которая настаивает на полном устранении коммунистического руководства Кубы. В то же время администрация Трампа, судя по всему, готова рассмотреть менее радикальные сценарии.

По словам источников, на данный момент США делают ставку на дипломатические инструменты и пытаются убедить кубинские власти провести изменения, прежде всего в экономике.

Как отмечает Politico, Дональд Трамп и представители его администрации заявляли, что их может устроить компромисс, предполагающий проведение экономических реформ на Кубе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко