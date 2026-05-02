Фицо поддержал вступление Украины в ЕС 2 2.05.2026, 20:15

Неожиданное заявление премьера Словакии.

Словакия поддерживает стремление Украины стать членом Европейского cоюза. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо публично заявил в «Фейсбуке» после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Фицо, у них «разные мнения по некоторым вопросам», но есть «общий интерес в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной».

«Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины присоединиться к ЕС, потому что Словакия хочет, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной», — написал Фицо.

Он подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским уже в понедельник в Ереване на саммите ЕПЦ. А дальше будут взаимные визиты в Киев и Братиславу.

«Я также подчеркнул, что никакое мирное соглашение в войне с РФ невозможно без согласия украинской стороны», — добавил Фицо.

