Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

Фицо поддержал вступление Украины в ЕС2
- 2.05.2026, 20:15
Неожиданное заявление премьера Словакии.
Словакия поддерживает стремление Украины стать членом Европейского cоюза. Об этом премьер-министр страны Роберт Фицо публично заявил в «Фейсбуке» после беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Фицо, у них «разные мнения по некоторым вопросам», но есть «общий интерес в хороших и дружеских отношениях между Словакией и Украиной».
«Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины присоединиться к ЕС, потому что Словакия хочет, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной», — написал Фицо.
Он подтвердил, что встретится с Владимиром Зеленским уже в понедельник в Ереване на саммите ЕПЦ. А дальше будут взаимные визиты в Киев и Братиславу.
«Я также подчеркнул, что никакое мирное соглашение в войне с РФ невозможно без согласия украинской стороны», — добавил Фицо.