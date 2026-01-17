Презентация книги «Беларусь Натальи Радиной» собрала полный зал в Варшаве 17.01.2026, 20:12

Фото: Charter97.org

Большой фоторепортаж.

В Варшаве состоялась презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». Центр Анджея Вайды, в котором 16 января прошло мероприятие, был переполнен. Встреча, собравшая оппозиционных политиков, белорусских, украинских и польских журналистов, а также иностранных дипломатов, длилась почти три часа. Ведущим мероприятия выступил душпастырь белорусских католиков в Варшаве ксендз Вячеслав Борок.

Юрий Фельштинский рассказал, почему его, американского писателя, заинтересовала тема Беларуси. Историк считает, что наша страна — ключевая точка в Европе, а устранение режима Лукашенко может остановить войну в Украине. Также Юрий Фельштинский пояснил, почему выбрал Наталью Радину главной героиней книги. Главный редактор сайта Charter97.org, по его словам, открыла ему глаза на правильное понимание истории Беларуси и помогла осознать, что белорусы — европейский народ, который никогда не ориентировался на Россию, а веками сражался за свою свободу.

Наталья Радина считает, что книга Юрия Фельштинского важна для сохранения памяти о белорусском сопротивлении. На страницах книги можно встретить упоминания о ключевых событиях современной истории Беларуси, а самое главное — людей, которые боролись за свободу страны, многих из которых уже нет с нами.

Однако, как подчеркнул ведущий мероприятия Вячеслав Борок, «Беларусь Натальи Радиной» — это не мемуары, а книга, которая формирует видение будущего свободной Беларуси — европейской страны, которая станет частью НАТО и ЕС.

В конце встречи каждый желающий мог приобрести книгу за символическое пожертвование для политрепрессированных белорусов.

В ближайшее время сайт Charter97.org представит подробный репортаж со встречи.

Ксендз Вячеслав борок

Юрий Фельштинский, Вячеслав Борок, Наталья Радина

Бывший посол Польши в Беларуси (1998–2002) Мариуш Машкевич

Бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк и координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко с супругой Ольгой

Наталья Радина

Бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк

Бывший политзаключенный, координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский

Лидер «Европейской Беларуси» Андрей Санников

Украинский журналист Евгений Климакин

трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя

Редактор «Белсата» Сергей Пелеса

Бывший генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский

Наталья Радина и экс-президент Фонда международной солидарности Рафал Дентяловский

