Весь зал Филармонии в Минске встал в одном порыве, когда зазвучала «Молитва» Янки Купалы.

Белорусы эмоционально отрегировали на «Молитву» на концерте памяти Владимира Мулявина 12 января, передает «Наша Нiва».

В Минске в Филармонии весь зал в одном порыве встал, когда зазвучала «Молитва» Янки Купалы pic.twitter.com/v1FW3btEXQ — Сharter97.org (@charter_97) January 15, 2026

Янка Купала написал это стихотворение в 1906 году. Песня Мулявина воспринимается как молитва за Беларусь и белорусов.

«Малюся я небу, зямлi i прастору,

Магутнаму Богу-ўсясвету малюся,

Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору

За родны народ Беларусi».

