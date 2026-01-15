закрыть
15 января 2026, четверг, 21:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Весь зал Филармонии в Минске встал в одном порыве, когда зазвучала «Молитва» Янки Купалы

2
  • 15.01.2026, 20:45
  • 2,916
Весь зал Филармонии в Минске встал в одном порыве, когда зазвучала «Молитва» Янки Купалы

Видеофакт.

Весь зал Филармонии в Минске встал в одном порыве, когда зазвучала «Молитва» Янки Купалы.

Белорусы эмоционально отрегировали на «Молитву» на концерте памяти Владимира Мулявина 12 января, передает «Наша Нiва».

Янка Купала написал это стихотворение в 1906 году. Песня Мулявина воспринимается как молитва за Беларусь и белорусов.

«Малюся я небу, зямлi i прастору,

Магутнаму Богу-ўсясвету малюся,

Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору

За родны народ Беларусi».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук
Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип