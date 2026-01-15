Весь зал Филармонии в Минске встал в одном порыве, когда зазвучала «Молитва» Янки Купалы2
- 15.01.2026, 20:45
Весь зал Филармонии в Минске встал в одном порыве, когда зазвучала «Молитва» Янки Купалы.
Белорусы эмоционально отрегировали на «Молитву» на концерте памяти Владимира Мулявина 12 января, передает «Наша Нiва».
Янка Купала написал это стихотворение в 1906 году. Песня Мулявина воспринимается как молитва за Беларусь и белорусов.
«Малюся я небу, зямлi i прастору,
Магутнаму Богу-ўсясвету малюся,
Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору
За родны народ Беларусi».