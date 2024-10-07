Наталья Радина: Мы с россиянами вовсе не братья 9 7.10.2024, 8:01

6,500

Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Будущее Беларуси — в ЕС и НАТО.

4-5 октября в Вильнюсе прошел 13-й Форум свободной России. В панели под названием «Бесконечная империя: деколонизация в кавычках или без» приняла участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Она рассказал о европейских корнях белорусского народа, российской оккупации и назвала два возможных сценария освобождения Беларуси:

— Я бы говорила не о деколонизация, а о деоккупации. Ведь более 200 лет Беларусь находится под оккупацией Российской империи.

Российская официальная историография нагло и бессовестно лжет. Поэтому большинство россиян считают, что белорусы со времен окончания ледникового периода только и делали, что мечтали о воссоединении с «матушкой Россией». По этой причине коротко напомню исторические факты.

Беларусь — исторически европейская страна. История белорусской государственности начинается с Полоцкого княжества — государства кривичей на «Пути из варяг в греки», которым в 10-v веке правил первый известный князь Рогволод. А еще Полоцк 5-го века упоминается в варяжских хрониках — знаменитых «Деяниях данов».

С 13 века территория Беларуси становится частью Великого княжества Литовского — одного из крупнейших государственных объединений того времени. Белорусская нация формировалась в рамках ВКЛ на основе смешения славянских и балтских племен.

Мы вовсе не братья. За 300 лет, с середины 14-го до второй половины 17-го века, между Московским княжеством и Великим княжеством Литовским произошли 12 полномасштабных войн. Если не считать постоянных междоусобиц и приграничных конфликтов.

В советские времена утверждалось, что во время Второй мировой войны Беларусь потеряла каждого четвертого жителя, но мало кто знает, что во время войны Великого княжества Литовского с Московией в 1654-1668 годах на территории нашей страны погиб каждый второй житель, а в восточной ее части были убиты, умерли от болезней или были угнаны в рабство на Восток более 80 процентов населения.

В 16-м веке, с целью защиты восточных земель княжества от Московского государства, ВКЛ и Королевство Польское объединились в Речь Посполитую — Республику Обоих Народов. Это было конфедеративное образование, где Великое княжество Литовское сохранило все институты государственности, включая войско, законодательство, органы самоуправления, суд, денежную систему и так далее.

В конце 18-го века Россия силой оружия и денег захватила Великое княжество Литовское (имеются в виду печально знаменитые «три раздела Речи Посполитой» в конце 18-го века). По приказу российских царей нас, литвинов, переименовали в белорусов и превратили из униатов в православных.

И далее — более 200 лет — вначале в Российской империи, затем в СССР, а потом на протяжении 30 лет пророссийской диктатуры Лукашенко — белорусов пытались уничтожить как нацию.

Подавлялись многочисленные восстания, которые проводились белорусами совместно с поляками и литовцами на захваченных территориях. В 1918 году большевики подавили попытку белорусов создать независимое государство — Белорусскую Народную Республику.

Уничтожались наша культура и язык, были убиты лучшие представители национальной интеллигенции, писатели, поэты, художники, музыканты. Уничтожали национальную элиту, включая лучших управленцев, экономистов и политиков. Сотни тысяч крестьян были высланы в Сибирь, где погибли. Среди них были и мои предки, которых «раскулачили», то есть ограбили, а затем отправили умирать в Россию.

Да, в 1991 году Беларусь обрела независимость. Однако приход к власти в 1994 году диктатора Лукашенко практически остановил процесс построения действительно независимого национального государства.

За дешевые нефть и газ Лукашенко расплачивался независимостью и русификацией. В стране нет ни одного белорусскоязычного университета, практически не осталось белорусскоязычных школ, число часов преподавания в школах предметов на родном языке — мизерное. Все государственные медиа, включая телеканалы — русскоязычные. Преподаваемая в школах и университетах история — фальсифицирована в угоду России. Многие историки и литераторы объявлены экстремистами, оказались в тюрьмах или в изгнании.

В политическом, военном, экономическом плане Беларусь зависима от России, но массовые протесты в 2020 году показали, что нация жива. Люди вышли на улицы (около миллиона человек по всей стране) с историческими национальными символами — бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня». Белорусы заявили о стремлении к свободе и независимости.

Да, при поддержке Кремля Лукашенко удалось подавить национальное восстание. Но главное произошло — весь мир увидел, что белорусы — европейская нация, Беларусь — не часть России.

А теперь расскажу о том, как я вижу освобождение Беларуси. Уверена, что нынешняя отсталая Россия неминуемо проиграет войну, которую она ведет против Украины. Возможно, это ее последний бросок на Запад. В дальнейшем Россию ждет неминуемое поражение и, вероятно, распад.

И для нас, белорусов, это будет исторический шанс.

Вспомним, что происходило накануне 1991 года. Параллельно с распадом СССР произошел развал социалистического блока. С 1989 года в Восточной Европе происходит массовое падение коммунистических режимов: круглый стол и свободные выборы в Польше, падение Берлинской стены, бархатная революция в Чехословакии, освобождение Венгрии и Болгарии, казнь диктатора Чаушеску в Румынии.

То же самое будет происходить и у нас. Уверена, что как только активизируются разрушительные процессы в России, неминуемо начнутся перемены в Беларуси.

Думаю, это будет происходить по нескольким сценариям:

— через массовый народный протест;

— через номенклатурный переворот (возможно, вместе с массовым протестом).

Мы помним, как быстро «переобулась» советская номенклатура в 1990-1991 годах и перекрасилась в демократов. То же самое будет происходить и в этот раз. Для них это вопрос выживания, сегодняшние белорусские чиновники не хотят в состав России. А завтра они очень быстро встанут под бело-красно-белые флаги.

Проблема, с которой может столкнуться новое белорусское правительство, в которое должны будут войти политзаключенные, которые выйдут из тюрем, и представители эмиграции и часть номенклатуры — это сопротивление со стороны части силовых структур, превратившихся при Лукашенко в бандформирования. Именно они в последние годы совершают преступления против человечности, в которых обвиняется режим.

В этом случае новое коалиционное правительство Беларуси может пригласить в страну международные миротворческие силы под эгидой НАТО и ООН — для обеспечения правопорядка и стабильности. Это могут быть силы под условным название BYFOR, по примеру KFOR — международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово. Силы KFOR были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.

Точно такие же миротворческие силы под названием BYFOR можно будет пригласить в Беларусь.

Далее наш путь ясен. Мы должны немедленно выходить из «союзного государства», ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и заявить о стремлении вступить в Евросоюз и НАТО. Даже нейтральный статус в нашем случае невозможен и неминуемо приведет к продолжению российского влияния и оккупации. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Поэтому будущее Беларуси — только в ЕС и НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com