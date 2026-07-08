Зеленский обозначил приоритеты Украины на саммите НАТО 8.07.2026, 3:07

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Больше ПВО и более сильные дипломатические позиции.

Главная задача Украины на саммите НАТО — получить больше систем противовоздушной обороны и укрепить свои дипломатические позиции.

Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Президент отметил, что саммит НАТО проходит в Анкаре, и партнеры подтверждают право Украины присутствовать на этом уровне. По его словам, основная цель украинской стороны — укрепление систем противовоздушной обороны и усиление позиций на международной арене.

Также глава государства сообщил, что все запланированные на день встречи состоялись, а также были проведены дополнительные переговоры вне графика.

«Саммит НАТО в Анкаре, и, как говорят партнеры, Украина здесь по праву. Главная наша задача — больше ПВО и более сильные дипломатические позиции. Состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще некоторые важные вне плана. Украина всегда работает над эффективным и равноправным партнерством и над защитой жизни. Благодарю каждого, кто помогает!» — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над равноправным партнерством с союзниками и сосредоточивается на защите жизни граждан.

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