Зеленский обозначил приоритеты Украины на саммите НАТО
- 8.07.2026, 3:07
Больше ПВО и более сильные дипломатические позиции.
Главная задача Украины на саммите НАТО — получить больше систем противовоздушной обороны и укрепить свои дипломатические позиции.
Об этом говорится в сообщении президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Президент отметил, что саммит НАТО проходит в Анкаре, и партнеры подтверждают право Украины присутствовать на этом уровне. По его словам, основная цель украинской стороны — укрепление систем противовоздушной обороны и усиление позиций на международной арене.
Также глава государства сообщил, что все запланированные на день встречи состоялись, а также были проведены дополнительные переговоры вне графика.
«Саммит НАТО в Анкаре, и, как говорят партнеры, Украина здесь по праву. Главная наша задача — больше ПВО и более сильные дипломатические позиции. Состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще некоторые важные вне плана. Украина всегда работает над эффективным и равноправным партнерством и над защитой жизни. Благодарю каждого, кто помогает!» — написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать над равноправным партнерством с союзниками и сосредоточивается на защите жизни граждан.