Марин Ле Пен заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции 8.07.2026, 2:00

Марин Ле Пен

Выборы во Франции пройдут в следующем году.

Бывшая лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году. О своём решении она заявила во вторник, 7 июля, в эфире телеканала TF1, сообщает Le Figaro.

«Я буду кандидатом на президентских выборах», — заявила Ле Пен.

Ле Пен отметила, что в случае своей победы на выборах премьер-министром Франции станет лидер политической силы Национальное объединение Жордан Барделла.

В то же время политик заявила, что будет обжаловать решение Апелляционного суда Парижа, который подтвердил её приговор по делу о нецелевом использовании средств Европейского Союза. Ле Пен планирует обратиться в высшую судебную инстанцию Франции с кассационной жалобой.

По её словам, подача кассационной жалобы должна приостановить исполнение наказания, в частности решение о ношении электронного браслета.

«Я хочу использовать все возможности обжалования, чтобы доказать свою невиновность по этому делу», — сказала Ле Пен.

Политик также заявила, что не видит сценария, при котором она не сможет принять участие в выборах 2027 года.

Ранее The Guardian сообщал, что Ле Пен потенциально сможет принять участие в президентских выборах 2027 года, поскольку суд сократил срок её запрета на занятие государственных должностей.

Апелляционный суд подтвердил, что Марин Ле Пен признана виновной в незаконном использовании государственных средств, однако изменил срок запрета на занятие выборных должностей: ей назначили 45 месяцев, из которых 30 месяцев — условно.

В то же время суд приговорил Ле Пен к трем годам лишения свободы, из которых два года — условно, а один год она должна провести под электронным надзором и носить браслет. Кроме того, политику оштрафовали на 100 тысяч евро.

Ле Пен неоднократно заявляла, что не будет участвовать в выборах, если во время предвыборной кампании её заставят носить электронный браслет. Решение суда фактически сокращает срок действия запрета на занятие государственных должностей до 15 месяцев, тогда как остальные 30 месяцев являются условными. Запрет вступил в силу 31 марта прошлого года, поэтому он истечет задолго до президентских выборов, запланированных на апрель 2027 года.

В марте 2025 года парижский суд признал Марин Ле Пен и ещё восьмерых членов Европарламента виновными в хищении средств ЕС.

По данным журналистов, ультраправые депутаты Европарламента практически «не прекращали свою благотворительную деятельность»: они пожертвовали 3250 евро на пользу гончих из французских Альп, с которыми жестоко обращались, 1100 евро для бездомных кошек в Лацио, Италия, и по 3500 евро ветеранам Иностранного легиона и инициативе против абортов в Гессене.

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