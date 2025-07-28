«Если Россия нападет на НАТО, Калининград будет уничтожен в первые часы» 28.07.2025, 10:56

Запад готов ответить.

Калининградская область, граничащая с Литвой и Польшей, всегда была одной из первых целей для НАТО в случае, если Россия осмелится атаковать страны Альянса. Об этом в интервью Delfi сообщил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес:

— Хотела процитировать командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью. Итак, он сказал, что Альянс может «стереть с лица земли в неслыханно короткие сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». Калининградскую область. Поэтому мой вопрос: как НАТО меняет свой подход к защите своего восточного фланга, особенно стран Балтии? И стал ли Калининград одной из первых целей для НАТО?

— Калининград всегда был одной из первых целей. Если Россия когда-либо нападёт на страну НАТО, будьте уверены, что Калининград и весь российский потенциал там, будет уничтожен в первые же часы. Поэтому я был очень рад услышать от генерала Донахью такую откровенность: будь то сухопутные войска или различные другие силы и средства, нам нужно будет обеспечить нейтрализацию этого российского анклава или эксклава на Балтийском море. Это настоящая уязвимость для россиян.

И поэтому они должны думать, и это часть сдерживания. Знаете, когда мы говорим россиянами, что мы можем сделать и что мы готовы сделать, если будет принято ужасное решение, например, вторгнуться в страну НАТО, вы потеряете, например, Калининград. Поэтому россияне не должны заблуждаться относительно того, что, по их мнению, мы сделаем или не сделаем. Именно поэтому мы были так эффективны на протяжении 40 лет холодной войны, потому что мы наглядно продемонстрировали, чем мы располагаем и насколько мы готовы.

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