В Минске пьяный водитель каршеринга пытался скрыться от ГАИ
- 8.07.2026, 1:46
Мужчина протаранил ограждение и получил 30 суток ареста.
В Минске 47-летний мужчина за рулем каршерингового автомобиля пытался скрыться от сотрудников ГАИ, врезался в дорожное ограждение и оказал неповиновение инспекторам при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.
Все началось со звонка на линию 102. Один из жителей города рассказал, что по улице Леонида Беды едет каршеринговый Volkswagen, водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
Инспекторы нашли автомобиль на улице Сурганова и потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал сигнал и продолжил движение.
Во время преследования мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения. На перекрестке улиц Якуба Коласа и Сурганова он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
После остановки водитель оказал сопротивление инспекторам, однако его удалось задержать.
Медицинское освидетельствование показало, что в организме мужчины было более 2 промилле алкоголя.
За невыполнение требования об остановке, которое привело к погоне, а также неповиновение сотрудникам милиции мужчина получил 30 суток административного ареста. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Кроме того, в отношении мужчины составили административные протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин и лишение водительских прав сроком на пять лет.