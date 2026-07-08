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В Минске пьяный водитель каршеринга пытался скрыться от ГАИ

  • 8.07.2026, 1:46
В Минске пьяный водитель каршеринга пытался скрыться от ГАИ

Мужчина протаранил ограждение и получил 30 суток ареста.

В Минске 47-летний мужчина за рулем каршерингового автомобиля пытался скрыться от сотрудников ГАИ, врезался в дорожное ограждение и оказал неповиновение инспекторам при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ.

Все началось со звонка на линию 102. Один из жителей города рассказал, что по улице Леонида Беды едет каршеринговый Volkswagen, водитель которого, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Инспекторы нашли автомобиль на улице Сурганова и потребовали остановиться. Однако водитель проигнорировал сигнал и продолжил движение.

Во время преследования мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения. На перекрестке улиц Якуба Коласа и Сурганова он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

После остановки водитель оказал сопротивление инспекторам, однако его удалось задержать.

Медицинское освидетельствование показало, что в организме мужчины было более 2 промилле алкоголя.

За невыполнение требования об остановке, которое привело к погоне, а также неповиновение сотрудникам милиции мужчина получил 30 суток административного ареста. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Кроме того, в отношении мужчины составили административные протоколы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин и лишение водительских прав сроком на пять лет.

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