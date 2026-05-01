Появились неизвестные фото Мэрилин Монро 1.05.2026, 20:38

Фото: Getty Images

Уникальный архив обнародовали спустя 60 лет.

В сети обнародовали уникальный архив с ранее неизвестными фото и записями интервью Мэрилин Монро, сделанными незадолго до ее смерти. Материалы десятилетиями оставались вне поля зрения публики и только теперь стали доступными.

Впервые представленный архив насчитывает 432 фотографии и около четырех часов аудиозаписей разговора актрисы с журналистом Ричардом Мэриманом, сообщает Daily Mail. Фото сделаны в июне 1962 года — менее чем за три месяца до смерти Монро — и показывают ее в домашней атмосфере в Лос-Анджелесе.

Это единственные известные снимки актрисы, сделанные внутри ее последнего дома. Большинство материалов более 60 лет оставались неопубликованными. Коллекция перешла к новым владельцам только в 2025 году после смерти жены фотографа Аллана Гранта, который и создал эти кадры.

На фотографиях Монро предстает эмоциональной, иногда истощенной, но в то же время искренней. Архив позволяет увидеть ее вне гламурного образа Голливуда — как живого человека с внутренними переживаниями.

В интервью актриса откровенно говорит о славе, детстве и собственных стремлениях. Она отмечает, что не воспринимает себя только как символ, а хочет быть серьезной артисткой: «Я хочу быть артисткой, актрисой с принципами».

Монро также размышляет об изменчивости популярности и ее влиянии на личность, подчеркивая, что слава не определяет ее как человека. Она вспоминает сложное детство и непростой путь к признанию, а также иронично относится к своему имиджу секс-символа: «Я никогда до конца не понимала, что это значит».

Эти записи считаются одним из самых глубоких свидетельств ее внутреннего мира — они раскрывают Монро не только как звезду, а как человека со страхами и мечтами.

Мэрилин Монро умерла в ночь с 4 на 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Официальной причиной смерти назвали острое отравление барбитуратами, а среди версий — вероятное самоубийство. Ее тело обнаружили в спальне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com