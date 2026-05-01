Искусственный интеллект потроллил лукашистов к Первомаю 1.05.2026, 20:53

Теперь к ним могут возникнуть вопросы у силовиков.

Руководство женского гандбольного клуба «Берестье» хотело поздравить читателей с 1 мая, но вышел конфуз, пишет DzikMedia.

Поздравление руководство клуба решило оформить с помощью искусственного интеллекта, попросив создать патриотические изображения сотрудников клуба в фирменных цветах. Всё получилось отлично: начальнику команды Руслану Сацюку искусственный интеллект нарисовал значок, похожий на национальный герб «Погоня».

