Искусственный интеллект потроллил лукашистов к Первомаю
- 1.05.2026, 20:53
Теперь к ним могут возникнуть вопросы у силовиков.
Руководство женского гандбольного клуба «Берестье» хотело поздравить читателей с 1 мая, но вышел конфуз, пишет DzikMedia.
Поздравление руководство клуба решило оформить с помощью искусственного интеллекта, попросив создать патриотические изображения сотрудников клуба в фирменных цветах. Всё получилось отлично: начальнику команды Руслану Сацюку искусственный интеллект нарисовал значок, похожий на национальный герб «Погоня».