Зеленский — современный Черчилль 3 Михаил Саакашвили

1.05.2026, 21:36

Он лидер свободного мира.

На мою страницу ежемесячно в среднем заходят 3–4 млн украинцев. Тысячи пишут мне в личные сообщения, и многие задают вопросы об украинской политике, часто – о моем отношении к Владимиру Зеленскому. Решил ответить всем сразу.

Скажу с самого начала: я в этом вопросе субъективен. С самого начала я поддерживал Зеленского из-за его твердого характера, быстрого ума и конкретных намерений. А потом президент Зеленский спас мне жизнь, когда после моего отравления обнародовал информацию о моем состоянии и поднял весь мир на ноги, заставив диктатуру в Грузии пустить ко мне врачей. До этого Зеленский вернул мне гражданство и дал второй шанс. Кстати, тогда вместе с Зеленским меня очень поддерживал и тогдашний глава администрации Ермак.

Но дело не во мне, а в любимой мной стране. Представим любого другого политика на посту президента, а не Зеленского с его неутомимой энергией, шармом, острым умом и смелостью. Если внимательно сравнить, мы убедимся, что Зеленский – это выдающийся лидер военного времени, которого нам словно Бог послал во время тяжелых испытаний. Несколько месяцев назад один спикер сказал по телевидению, что Зеленский – просто хороший артист, который изображает из себя Черчилля. Это высказывание мне тогда очень не понравилось. Прибегнем к элементарной логике: если человек говорит, как Черчилль, действует, как Черчилль, похож на Черчилля во всех проявлениях – он и есть современный Черчилль.

Вспомним отчаянно смелые выезды этого Черчилля на передовую, посмотрим на его нынешние блестящие дипломатические маневры на том же Ближнем Востоке, его влияние на весь мир – и поймем, что все это и есть черчиллевские черты Зеленского, которые и превратили его в нынешнего лидера свободного мира. Или оглянемся вокруг – посмотрим на других лидеров. Разве кто-то из них больше подходит на роль лидера свободного мира, чем Зеленский? Черчилль в мирное время не был идеальным менеджером. В этом смысле могут быть претензии и к Владимиру Александровичу, но оба они при этом стали великими деятелями, сыгравшими решающую роль в истории, оказавшись в нужном месте в нужное время.

Иностранные политики, особенно в США, критикуют Зеленского, потому что завидуют ему. Украинские же политики недовольны тем, что их время так и не настало и вряд ли наступит, и в этом обвиняют президента. Но этих политиков история вряд ли запомнит. Поэтому моя оценка президента страны, которая воюет, – это 10+ из 10, и чем больше проходит времени, тем больше я убежден в этой оценке. Думаю, через некоторое время памятники Зеленскому будут стоять не только в Украине, но и по всему миру, в Грузии – точно.

Михаил Саакашвили, Facebook

