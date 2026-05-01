«Мадяр» показал последствия удара по аэродрому «Шагол»
- 1.05.2026, 22:31
Украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме «Шагол» в РФ. Цели расположены в 1700 км от границы.
Об этом сообщает Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.
Как сообщил «Мадяр», удар по военному аэродрому «Шагол» в Челябинской области состоялся 25 апреля 2026 года.
В результате операции Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько единиц техники.
По результатам доразведки, подтверждено поражение по меньшей мере четырех самолетов:
— 2 единицы истребителей Су-57;
— 1 единица истребителя-бомбардировщика Су-34;
— 1 единица самолета неустановленной модификации.
На спутниковых снимках зафиксирована ликвидация последствий украинского удара, а поврежденную технику переместили в другие, закрытые части аэродрома. Также уничтожена машина обслуживания между истребителями Су-57.
По словам командующего СБС, поражение такой авиации является критическим для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34 является основной ударной платформой, которая наносит удары по критической инфраструктуре и гражданским целям с расстояния до 1000 км.
«Каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО», - подчеркнул «Мадяр».
Кроме того, Су-57 является современным истребителем пятого поколения с технологиями пониженной заметности, что представляет особую угрозу. Стоимость одного Су-34 составляет 35-50 миллионов долларов, а Су-57 - 100-120 миллионов долларов.