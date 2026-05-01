«Мадяр» показал последствия удара по аэродрому «Шагол» 1.05.2026, 22:31

2,622

Подтверждено поражение четырех самолетов.

Украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме «Шагол» в РФ. Цели расположены в 1700 км от границы.

Об этом сообщает Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.

Как сообщил «Мадяр», удар по военному аэродрому «Шагол» в Челябинской области состоялся 25 апреля 2026 года.

В результате операции Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько единиц техники.

По результатам доразведки, подтверждено поражение по меньшей мере четырех самолетов:

— 2 единицы истребителей Су-57;

— 1 единица истребителя-бомбардировщика Су-34;

— 1 единица самолета неустановленной модификации.

На спутниковых снимках зафиксирована ликвидация последствий украинского удара, а поврежденную технику переместили в другие, закрытые части аэродрома. Также уничтожена машина обслуживания между истребителями Су-57.

По словам командующего СБС, поражение такой авиации является критическим для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34 является основной ударной платформой, которая наносит удары по критической инфраструктуре и гражданским целям с расстояния до 1000 км.

«Каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО», - подчеркнул «Мадяр».

Кроме того, Су-57 является современным истребителем пятого поколения с технологиями пониженной заметности, что представляет особую угрозу. Стоимость одного Су-34 составляет 35-50 миллионов долларов, а Су-57 - 100-120 миллионов долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com