1 мая 2026, пятница, 23:49
«Мадяр» показал последствия удара по аэродрому «Шагол»

  • 1.05.2026, 22:31
«Мадяр» показал последствия удара по аэродрому «Шагол»

Подтверждено поражение четырех самолетов.

Украинские дроны поразили российские самолеты Су-57 и Су-34 на аэродроме «Шагол» в РФ. Цели расположены в 1700 км от границы.

Об этом сообщает Telegram-канал командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.

Как сообщил «Мадяр», удар по военному аэродрому «Шагол» в Челябинской области состоялся 25 апреля 2026 года.

В результате операции Сил беспилотных систем ВСУ было поражено несколько единиц техники.

По результатам доразведки, подтверждено поражение по меньшей мере четырех самолетов:

— 2 единицы истребителей Су-57;

— 1 единица истребителя-бомбардировщика Су-34;

— 1 единица самолета неустановленной модификации.

На спутниковых снимках зафиксирована ликвидация последствий украинского удара, а поврежденную технику переместили в другие, закрытые части аэродрома. Также уничтожена машина обслуживания между истребителями Су-57.

По словам командующего СБС, поражение такой авиации является критическим для уменьшения ударного потенциала противника. Су-34 является основной ударной платформой, которая наносит удары по критической инфраструктуре и гражданским целям с расстояния до 1000 км.

«Каждый уничтоженный Су-34 означает уменьшение количества авиаударов, сохранение жизней гражданского населения и снижение нагрузки на системы ПВО», - подчеркнул «Мадяр».

Кроме того, Су-57 является современным истребителем пятого поколения с технологиями пониженной заметности, что представляет особую угрозу. Стоимость одного Су-34 составляет 35-50 миллионов долларов, а Су-57 - 100-120 миллионов долларов.

