ЕС отреагировал на повышение пошлин Трампом

ЕС отреагировал на повышение пошлин Трампом1
- 1.05.2026, 21:17
В Брюсселе заявили о нарушении договоренностей.
Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС.
Об этом он написал в X.
Законодатель подчеркнул, что Европейский Союз выполняет свои обязательства в рамках торгового соглашения с США, в то время как Вашингтон их нарушает.
«План Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем. Европейский парламент и в дальнейшем придерживается договоренностей, заключенных в Шотландии, и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – подчеркнул Ланге.
Председатель Комитета по международной торговле назвал шаги американской администрации «явно непредсказуемыми», а также призвал ЕС придерживаться четкой позиции.
«Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. ЕС должен сейчас сохранять четкость и твердость позиции», – написал он.
Как известно, 1 мая Трамп объявил о решении повысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.
Впоследствии он пояснил, что этот шаг также направлен на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.