1 мая 2026, пятница, 22:19
ЕС отреагировал на повышение пошлин Трампом

В Брюсселе заявили о нарушении договоренностей.

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС.

Об этом он написал в X.

Законодатель подчеркнул, что Европейский Союз выполняет свои обязательства в рамках торгового соглашения с США, в то время как Вашингтон их нарушает.

«План Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем. Европейский парламент и в дальнейшем придерживается договоренностей, заключенных в Шотландии, и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – подчеркнул Ланге.

Председатель Комитета по международной торговле назвал шаги американской администрации «явно непредсказуемыми», а также призвал ЕС придерживаться четкой позиции.

«Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. ЕС должен сейчас сохранять четкость и твердость позиции», – написал он.

Как известно, 1 мая Трамп объявил о решении повысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.

Впоследствии он пояснил, что этот шаг также направлен на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко