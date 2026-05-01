ЕС отреагировал на повышение пошлин Трампом 1 1.05.2026, 21:17

В Брюсселе заявили о нарушении договоренностей.

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге назвал неприемлемым повышение президентом США Дональдом Трампом пошлин на автомобили из ЕС.

Об этом он написал в X.

Законодатель подчеркнул, что Европейский Союз выполняет свои обязательства в рамках торгового соглашения с США, в то время как Вашингтон их нарушает.

«План Трампа по введению 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС неприемлем. Европейский парламент и в дальнейшем придерживается договоренностей, заключенных в Шотландии, и работает над завершением подготовки соответствующего законодательства. Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – подчеркнул Ланге.

Председатель Комитета по международной торговле назвал шаги американской администрации «явно непредсказуемыми», а также призвал ЕС придерживаться четкой позиции.

«Мы уже видели такие произвольные шаги ранее, даже в отношении партнеров. ЕС должен сейчас сохранять четкость и твердость позиции», – написал он.

Как известно, 1 мая Трамп объявил о решении повысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.

Впоследствии он пояснил, что этот шаг также направлен на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

