1 мая 2026, пятница, 22:19
Трамп объявил о завершении войны с Ираном

  • 1.05.2026, 22:06
  • 1,452
Фото: Getty Images

Об этом уведомлен Конгресс.

В пятницу, 1 мая, президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена.

Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что американский президент таким образом пытается положить конец спорам о необходимости одобрения конфликта Конгрессом.

Politico получило письмо, в котором Белый дом изложил свою позицию. В настоящее время конфликт на Ближнем Востоке достиг 60-дневного установленного законом срока, согласно которому операции должны быть прекращены, если законодатели не санкционируют применение военной силы.

По словам Трампа, прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот срок.

«С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», - подчеркнул американский президент.

Цель послания Трампа

Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода.

Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.

Письмо также появилось на фоне зашедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.

Сегодня Трамп перед отъездом из Белого дома во Флориду заявил журналистам, что представил Ирану «окончательное предложение», но выразил пессимизм относительно возможности достижения соглашения с «разобщенным» правительством страны.

«Они достигли определенных успехов, но я не уверен, что они когда-нибудь достигнут цели. Я бы сказал, что я недоволен... они хотят заключить соглашение, но я не доволен», - сказал он.

популярное за неделю

Мнение

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко