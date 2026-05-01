Ученые сделали сенсационное открытие о пчелах 1 1.05.2026, 21:43

Это меняет представление об интеллекте насекомых.

На протяжении десятилетий идея о том, что насекомое может понимать числа, воспринималась крайне скептически. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences четко дало понять, что у пчел действительно есть способность к счету.

Давно обсуждаемая научная дискуссия

Как пишет indiandefencereview.com, в течение многих лет исследователи спорили о том, действительно ли пчелы считают или просто реагируют на визуальные паттерны, имитирующие числовые различия.

Опасение заключалось в том, что пчелы могли выбирать изображения, основываясь на визуальной плотности, сложности краев или общей «насыщенности», а не на распознавании самого количества.

Взгляд глазами пчелы меняет результат

Исследователи использовали новый подход, основанный на биологии пчел. Вместо анализа изображений так, как их воспринимают люди, они применили математическую модель, которая имитирует пространственное разрешение зрения медоносной пчелы. Это позволило им реконструировать, как исходные визуальные стимулы на самом деле выглядели бы для насекомых.

Результаты оказались поразительными. Изображения, которые ранее казались более сложными для человеческого глаза, не всегда воспринимались так же пчелами. Более того, в ходе этого нового анализа предположительная связь между количеством объектов на изображении и его воспринимаемой визуальной сложностью начала рушиться. То, что казалось удобным «сокращением пути» – выбор «более насыщенного» изображения – возможно, вообще не было доступно пчелам.

Этот сдвиг в перспективе значительно ослабляет аргумент о том, что пчелы полагаются исключительно на простые визуальные сигналы. Напротив, он указывает на более сложное объяснение: пчелы реагируют на количество элементов в сцене, даже когда альтернативные сигналы сведены к минимуму или отсутствуют. Полученные результаты подтверждают идею о том, что чувствительность к количеству у пчел – это не иллюзия, созданная несовершенным дизайном эксперимента, а реальная когнитивная способность.

Что это значит для понимания интеллекта животных

Последствия этого исследования выходят далеко за рамки пчел. Если такой маленький мозг, содержащий менее миллиона нейронов, может обрабатывать числовую информацию, это ставит под сомнение предположения о сложности, необходимой для абстрактного познания.

Традиционно числовые способности ассоциировались с более крупными мозгами, такими как у приматов, птиц и некоторых морских млекопитающих. Теперь к этому списку присоединились и пчелы.

