В пункте пропуска «Брест» выстроилась очередь из автобусов 1.05.2026, 21:21

Иллюстрационное фото

На выезд в Польшу ждут десятки рейсов.

В начале майских праздников на выезд в Польшу через «Брест» образвалась довольно большая очередь из автобусов. На других направлений – без очередей, сообщает Госпогранкомитет.

Вечером 1 мая в «Бресте» ожидали 22 автобуса, чтобы выехать в Польшу. На других пограничных переходах с беларусской стороны нет очередей ни из автобусов, ни из легковых автомобилей.

Пассажиры автобусов часто рассказывают в чатах, где обсуждают прохождение границы, что в «Бресте» пересаживаются в автобусы ближе к границе:

«Выезд 01.05 в 06:30. Граница в 12.15, впереди 18 автобусов. Пересели в третий. В 15:00 –прошли беларусскую границу».

Стоит это около €50. При этом «Минсктранс» берет своих пассажиров в ближайшие к границе автобусы бесплатно.

Очередей из автобусов в обратном направлении днем почти не было.

«Вся граница – 4 часа. Автобус Варшава – Минск, выехали из Варшавы Заходней в 8:45. Перед границей был 1 автобус», – поделился путешественник.

Один из путешественников, ехавший 1 мая через «Брест» в Польшу на автомобиле, поделился, что в 12:26 зарегистрировался в зоне ожидания и сразу попал на границу. В 13:05 уже попал к польским пограничникам, в 14:00 уже выехал с польской стороны.

Зато днем была очередь из тех, кто едет в Беларусь через «Брест» – на 600 метров.

«Через 1 час 35 въехал за шлагбаум. Очередь очень быстро идет», – рассказал один из водителей.

В то же время те, кто ехали на автомобиле в Беларусь днем и вечером через «Берестовицу» сообщают, что очереди не было совсем.

Также на других направлениях путешественники не сообщают о продолжительном ожидании или значительных очередях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com