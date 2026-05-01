В пункте пропуска «Брест» выстроилась очередь из автобусов
- 1.05.2026, 21:21
На выезд в Польшу ждут десятки рейсов.
В начале майских праздников на выезд в Польшу через «Брест» образвалась довольно большая очередь из автобусов. На других направлений – без очередей, сообщает Госпогранкомитет.
Вечером 1 мая в «Бресте» ожидали 22 автобуса, чтобы выехать в Польшу. На других пограничных переходах с беларусской стороны нет очередей ни из автобусов, ни из легковых автомобилей.
Пассажиры автобусов часто рассказывают в чатах, где обсуждают прохождение границы, что в «Бресте» пересаживаются в автобусы ближе к границе:
«Выезд 01.05 в 06:30. Граница в 12.15, впереди 18 автобусов. Пересели в третий. В 15:00 –прошли беларусскую границу».
Стоит это около €50. При этом «Минсктранс» берет своих пассажиров в ближайшие к границе автобусы бесплатно.
Очередей из автобусов в обратном направлении днем почти не было.
«Вся граница – 4 часа. Автобус Варшава – Минск, выехали из Варшавы Заходней в 8:45. Перед границей был 1 автобус», – поделился путешественник.
Один из путешественников, ехавший 1 мая через «Брест» в Польшу на автомобиле, поделился, что в 12:26 зарегистрировался в зоне ожидания и сразу попал на границу. В 13:05 уже попал к польским пограничникам, в 14:00 уже выехал с польской стороны.
Зато днем была очередь из тех, кто едет в Беларусь через «Брест» – на 600 метров.
«Через 1 час 35 въехал за шлагбаум. Очередь очень быстро идет», – рассказал один из водителей.
В то же время те, кто ехали на автомобиле в Беларусь днем и вечером через «Берестовицу» сообщают, что очереди не было совсем.
Также на других направлениях путешественники не сообщают о продолжительном ожидании или значительных очередях.