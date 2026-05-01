«Генералы не знали, на чью сторону переходить» 1.05.2026, 9:18

В Беларуси произошел раскол элит, но им не воспользовались те, кто должен был это сделать.

В Вильнюсе, в визит-центре Сейма Литвы, 22 апреля прошла презентация новой книги американского известного историка Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора».

Во встрече приняли участие главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, а ведущим выступил ксендз Вячеслав Борок.

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот») опубликовал видеозапись презентации на своем YouTube-канале.

Один из вопросов из зала касался революции 2020 года. Почему силовики не перешли на сторону протестующих белорусов? Координатор «Европейской Беларуси» Дмитрий Бондаренко обратил внимание, что люди, называвшие себя лидерами, не обратились к военным:

— Недавно бывший политзаключенный, юрист Максим Знак рассказал о том, как вместе с Марией Колесниковой и Светланой Тихановской относили жалобу в ЦИК к «борщеварке» Ермошиной. Они не думали о том, чтобы обратиться к военным, а почему-то понесли жалобу чиновнице, которая находилась под всеми международными санкциями.

Генералы не услышали никого, на чью сторону было переходить.

Однако отмечу, что раскол элит тогда произошел. Мы говорили с друзьями из «Европейской Беларуси», которые сидели в зонах. Есть еще одна категория сидельцев в Беларуси, это действительно герои. И они идут, как правило, по статье «измена родине». Это судьи, прокуроры, чиновники, военные, милиционеры, спецназовцы, которые отказались выполнять приказ. И их, говорят, сотни. Они не проходят, как политические заключенные. Вот это и был раскол элит, когда многие отказались выполнять приказы.

К сожалению, лидеры, которые могли бы многое сделать, такие как Николай Статкевич, тот же Павел Северинец, Сергей Тихановский, который очень смело действовал, еще ряд людей, уже были арестованы к этому моменту. И я не понимал тогда, почему так называемые лидеры не призвали протестующих идти на телевидение и обратиться к военным с призывом перейти на сторону народа. С телевидения уходили журналисты и, самое главное, технический персонал.

Но здесь надо было знать опыт того же Белорусского Народного Фронта, который для давления на власти призывал людей приходить к телевидению, и им давали возможность выступить. В 2020 этого не было сделано

