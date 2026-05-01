«Россия теряет рекордное количество солдат»1
- 1.05.2026, 10:24
Поражение Путина становится все более очевидным.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что проведение парада 9 мая в Москве без участия военной техники показывает реальный ход войны в Украине. Об этом политик заявила после встречи с министрами иностранных дел Северно-Балтийской восьмерки 30 апреля, пишет «Европейская правда».
«Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники. Это многое говорит о ходе войны для России, - заявила Кая Каллас. - Строгая статистика с поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат».
Топ-дипломат ЕС указала, что Россия терпит неудачи в достижении своих военных целей, и «это становится все более очевидным».