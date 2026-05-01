«Россия теряет рекордное количество солдат» 1 1.05.2026, 10:24

2,526

Поражение Путина становится все более очевидным.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что проведение парада 9 мая в Москве без участия военной техники показывает реальный ход войны в Украине. Об этом политик заявила после встречи с министрами иностранных дел Северно-Балтийской восьмерки 30 апреля, пишет «Европейская правда».

«Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники. Это многое говорит о ходе войны для России, - заявила Кая Каллас. - Строгая статистика с поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат».

Топ-дипломат ЕС указала, что Россия терпит неудачи в достижении своих военных целей, и «это становится все более очевидным».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com