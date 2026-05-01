1 мая 2026, пятница, 11:39
  1.05.2026, 10:24
«Россия теряет рекордное количество солдат»

Поражение Путина становится все более очевидным.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что проведение парада 9 мая в Москве без участия военной техники показывает реальный ход войны в Украине. Об этом политик заявила после встречи с министрами иностранных дел Северно-Балтийской восьмерки 30 апреля, пишет «Европейская правда».

«Впервые за много лет парад Победы в Москве пройдет без тяжелой военной техники. Это многое говорит о ходе войны для России, - заявила Кая Каллас. - Строгая статистика с поля боя показывает, что Россия теряет рекордное количество солдат».

Топ-дипломат ЕС указала, что Россия терпит неудачи в достижении своих военных целей, и «это становится все более очевидным».

