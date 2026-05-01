В Гомеле выпустили жидкое мыло «с наркотиком»
- 1.05.2026, 10:32
«Чистые ручки» изъяли из продажи.
Жидкое мыло «Чистые ручки» с запахом ромашки внесли в список опасной продукции. Соответствующее решение принял Госстандарт.
Жидкое мыло выпустил гомельский производитель бытовой химии «Будмаш». Эксперты изучили продукт и заключили, что он не соответствует требованиям по безопасности.
Оказалось, что в составе жидкого мыла используется запрещенный ингредиент этилцеллозольв. В приложении Минтруда к Межотраслевым правилам по охране труда при работе с эпоксидными смолами и материалами на их основе указано, что пары этого вещества «оказывают слабое наркотическое и раздражающее действие». Высокие концентрации этилцеллозольва могут вызывать заболевания почек и нервной системы.
Кроме того, вопросы у инспекторов вызвала и маркировка товара. На этикетке перечислены ингредиенты в некорректном порядке.
В итоге Госстандарт запретил продавать «Чистые ручки» с запахом ромашки в нашей стране. Те партии продукции, которые уже поступили в магазины, специалисты ведомства поручили изъять из продажи.