«Ловушка»: россиянин пожаловался на покупку квартиры в Минске 1 1.05.2026, 11:16

1,112

Бизнесмену, который вел дела с Тимати, в комментариях дали дельный совет.

«Идеальный город оказался ловушкой», – написал в своих соцсетях российский бизнесмен Юрий Левитас о Минске и заявил, что «Беларусь дешевая только на витрине».

Юрий Левитас – соучредитель сети бургерных Black Star Burger, открытой вместе с певцом Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов), недавно попавшим под санкции ЕС. Когда-то эти рестораны работали и в Беларуси.

В своем Facebook Левитас опубликовал пост под заголовком «Москвич купил квартиру в Минске – и через 12 месяцев вернулся обратно (идеальный город оказался ловушкой)». При этом в открытых источниках не нашлось подтверждения, что он действительно приобретал жилье в белорусской столице.

Бизнесмен отметил, что «Беларусь дешевая только на витрине», и перечислил несколько ловушек.

«Первая ловушка – квартира за $ 80–120 тысяч кажется спокойной покупкой. Однако при продаже раньше срока может попасть на налог, плюс начинается отдельная история с валютным контролем. Вывести прибыль обратно – это уже не «перевел и забыл», а банк, подтверждения, ожидание, комиссии и вопросы к происхождению денег».

«Второй иллюзией» он назвал дешевые коммунальные тарифы:

«Летом все красиво: €30–40, почти смешно. А зимой за нормальную квартиру счет уже может прыгнуть до €120–180. Парадокс в том, что на бумаге жизнь дешевле, а за год экономия уже не такая сладкая».

Еще Левитас пожаловался, что инвестиция в жилье не дает большой прибыли. По его словам, квартира за $100 тысяч сдается за $350–450. «после налогов, простоев и мелких расходов реальная доходность может уйти в 3–3,5% годовых», – подсчитал россиянин.

«Вот где правда: это уже не инвестиция мечты, а замороженный капитал с очень скромным выхлопом».

Он не обошел стороной и проблему легализации, констатировав, что «переезд – это не только красивые улицы и порядок, а еще правила, которые не всегда работают в твою пользу»:

«Жить вроде можно. А вот нормально зарабатывать, оформляться, вести дела – уже бюрократия. Контракты, основания, сроки, согласования, риск отказа».

Напоследок он посетовал, что «чистота и порядок идут вместе с контролем».

В комментариях высказали мнение, что текст писал искусственный интеллект, назвали публикацию бредом и посоветовали «сидеть в Москве».

«Там у вас все классно. Facebook, Telegram, интернет, карты работают. Налогов нет, контроля тоже минимум».

«Москвич нам будет говорить о контроле. О боги!»

«Не нужны вы здесь. Не приезжайте. Здесь очень-очень плохо, даже хуже, чем написано в посте».

«А вы думали, здесь розами пахнет?»

«В России лучше, езжайте туда. Там вам создали идеальные условия».

Ранее Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру сообщало, что только в марте были зарегистрированы 126 объектов недвижимости, оформленных на граждан Российской Федерации по договорам купли-продажи. Это почти каждая десятая сделка в столице.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com