«Ловушка»: россиянин пожаловался на покупку квартиры в Минске

«Ловушка»: россиянин пожаловался на покупку квартиры в Минске1
- 1.05.2026, 11:16
Бизнесмену, который вел дела с Тимати, в комментариях дали дельный совет.
«Идеальный город оказался ловушкой», – написал в своих соцсетях российский бизнесмен Юрий Левитас о Минске и заявил, что «Беларусь дешевая только на витрине».
Юрий Левитас – соучредитель сети бургерных Black Star Burger, открытой вместе с певцом Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов), недавно попавшим под санкции ЕС. Когда-то эти рестораны работали и в Беларуси.
В своем Facebook Левитас опубликовал пост под заголовком «Москвич купил квартиру в Минске – и через 12 месяцев вернулся обратно (идеальный город оказался ловушкой)». При этом в открытых источниках не нашлось подтверждения, что он действительно приобретал жилье в белорусской столице.
Бизнесмен отметил, что «Беларусь дешевая только на витрине», и перечислил несколько ловушек.
«Первая ловушка – квартира за $ 80–120 тысяч кажется спокойной покупкой. Однако при продаже раньше срока может попасть на налог, плюс начинается отдельная история с валютным контролем. Вывести прибыль обратно – это уже не «перевел и забыл», а банк, подтверждения, ожидание, комиссии и вопросы к происхождению денег».
«Второй иллюзией» он назвал дешевые коммунальные тарифы:
«Летом все красиво: €30–40, почти смешно. А зимой за нормальную квартиру счет уже может прыгнуть до €120–180. Парадокс в том, что на бумаге жизнь дешевле, а за год экономия уже не такая сладкая».
Еще Левитас пожаловался, что инвестиция в жилье не дает большой прибыли. По его словам, квартира за $100 тысяч сдается за $350–450. «после налогов, простоев и мелких расходов реальная доходность может уйти в 3–3,5% годовых», – подсчитал россиянин.
«Вот где правда: это уже не инвестиция мечты, а замороженный капитал с очень скромным выхлопом».
Он не обошел стороной и проблему легализации, констатировав, что «переезд – это не только красивые улицы и порядок, а еще правила, которые не всегда работают в твою пользу»:
«Жить вроде можно. А вот нормально зарабатывать, оформляться, вести дела – уже бюрократия. Контракты, основания, сроки, согласования, риск отказа».
Напоследок он посетовал, что «чистота и порядок идут вместе с контролем».
В комментариях высказали мнение, что текст писал искусственный интеллект, назвали публикацию бредом и посоветовали «сидеть в Москве».
«Там у вас все классно. Facebook, Telegram, интернет, карты работают. Налогов нет, контроля тоже минимум».
«Москвич нам будет говорить о контроле. О боги!»
«Не нужны вы здесь. Не приезжайте. Здесь очень-очень плохо, даже хуже, чем написано в посте».
«А вы думали, здесь розами пахнет?»
«В России лучше, езжайте туда. Там вам создали идеальные условия».
Ранее Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру сообщало, что только в марте были зарегистрированы 126 объектов недвижимости, оформленных на граждан Российской Федерации по договорам купли-продажи. Это почти каждая десятая сделка в столице.