В Бресте открылся странный пункт обмена валют 1 1.05.2026, 12:10

Он не принадлежит банкам и связан с КГБ.

В Бресте на улице Ленина, 9, прямо рядом со зданием облисполкома, 29 апреля открыли новый пункт обмена валют. Он принадлежит небанковской кредитно-финансовой организации «Белинкассгрупп», которую создали в феврале 2018 года. Председатель ее правления — Александр Назаренко. Ранее он управлял военной контрразведкой КГБ Беларуси. BGmedia рассказывает, что известно про новый обменник и его руководителя.

Об этом написали госСМИ и опубликовали сюжеты на госТВ.

Обменник соседствует со зданием Брестского облисполкома. Ранее небольшое помещение возле одного из банков использовалось как контрольно-пропускной пункт для въезда на внутреннюю территорию.

«Но руководство компании по инкассации денежных средств вместе с городской исполнительной властью рассмотрели другой вариант его применения и осуществили его буквально за четыре месяца, проведя все необходимые работы по ремонту и оснащению специальным оборудованием», — сообщили в эфире ТРК «Брест».

«Это центр города. Здесь торговые точки, здесь много административных зданий, здесь гостиничный бизнес, здесь жилые помещения. Все это даст возможность [создать] комфортные условия для того, чтобы жители города Бреста, гости, которые будут приезжать, туристы, могли комфортно воспользоваться возможностями нашего валютно-обменного пункта, причем не только в будние дни и после 18 часов, но и в выходные и праздничные дни», — заявил после церемонии открытия председатель правления Александр Назаренко.

Новый обменник будет работать каждый день. С понедельника по пятницу — с 10.00 до 19.00. В субботу и воскресенье, а также в государственные праздники — с 09.30 до 17.00. Подробное время работы и курсы обмена валют можно посмотреть по ссылке.

«Он сделает валютно-обменные операции максимально комфортными для брестчан и гостей города. Стратегически выгодное расположение на оживленной улице с ее многочисленными магазинами, жилыми домами, гостиницами и административными учреждениями позволит всем желающим воспользоваться услугами пункта в любой день недели», — уверенно пишет «Брестский вестник».

Мероприятие не ограничилось торжественным открытием и перерезанием красной ленточки. Дальше гостей познакомили «с нелегкой и ответственной работой инкассаторов, а также используемым оборудованием для исключения несанкционированного доступа к наличности при транспортировке денежных средств».

«Многие пункты обмена связаны с режимом работы самого основного банка, находятся внутри. Здесь, с учетом того, что их специфика работы фактически круглосуточная, тоже будет изучаться спрос по валютно-обменным операциям. И есть возможность, об этом мы сейчас поговорили, возможно, по продлению работы этого пункта», — заявил председатель Брестского городского «совета депутатов» Андрей Филанович, который участвовал в церемонии открытия.

Кроме обмена валют, в новом пункте также можно будет приобрести мерные слитки из драгоценных металлов и памятные монеты Беларуси.

Что известно про «Белинкассгрупп»

«Белинкасгрупп» появилась как государственный ответ на задачу упорядочить рынок наличного денежного обращения и инкассации. 1 февраля 2018 года Александр Лукашенко подписал указ о создании компании с участием Национального банка, «Беларусбанка» и «Белагропромбанка».

Позже Нацбанк зарегистрировал небанковскую кредитно-финансовую организацию (НКФО), а сам проект с самого начала описывался как инструмент для развития кассово-инкассаторских услуг и совершенствования обращения наличных денег.

В сообщении пресс-службы Лукашенко подчеркивалось, что «Белинкасгрупп» создается «в целях совершенствования организации наличного денежного обращения Республики Беларусь, развития кассово-инкассаторских услуг», а ее задачами названы содействие Нацбанку, централизованный сбор и доставка наличных, а также внедрение «новейших технологий и лучших мировых практик».

Лукашенко отдельно обращал внимание и на экономическую сторону вопроса. Перед подписанием указа он говорил, что создание «Белинкасгрупп» «не должно привести к росту затрат в банковской сфере», то есть новая структура задумывалась не как дополнительная нагрузка, а как более рациональная схема для работы с наличностью.

Именно этот акцент на экономии и централизации хорошо показывает логику проекта: государство не просто создало еще одну инкассаторскую структуру, а выстраивало под себя отдельный контур обращения наличных денег и ценностей.

С 1 января 2024 года на «Белинкасгрупп» возложена реализация исключительного права государства на осуществление инкассации наличных денежных средств, перевозки наличных денежных средств, иных ценностей.

Со временем «Белинкасгрупп» вышла за рамки только инкассации и начала развивать сеть обменных пунктов. На сайте компании в разделе обменных операций есть отдельный раздел про обменники. Обменный пункт в Бресте стал девятым по всей Беларуси. Открываются они оперативно: в Барановичах такой обменник заработал 30 марта. Ему присвоили №6.

Это важная деталь: компания, которая создавалась как специализированный оператор инкассации, фактически закрепляется и в розничной валютно-обменной инфраструктуре.

В Барановичах новый пункт открыли в центре города на улице Советской, а на мероприятии присутствовал глава города Максим Антонюк. Местные госСМИ подали это как заметное событие для города и для самой компании.

Барановичское открытие показательно еще и тем, что оно демонстрирует расширение географии «Белинкасгрупп» за пределы Минска. В сообщении местного исполкома и в публикации «Нашего края» речь идет о развитии сервиса для жителей, а не только о технической инкассации для банков. Это уже не просто «структура для перевозки денег», а заметный участник инфраструктуры наличного обращения в регионах.

Особый интерес вызывает фигура председателя правления Александра Назаренко. Его биография — типичная для беларуской силовой вертикали: служба в КГБ, затем МВД, работа в контрразведке КГБ, руководящие должности в структурах безопасности.

Он родился 31 июля 1962 года в Гомельской области и в 1985 году окончил 2-ю роту Минского высшего военно-политического общевойскового училища. С 1988 по 1993 год служил на офицерских должностях в особых отделах КГБ по войсковым подразделениям Дальневосточного военного округа России.

В 2003–2008 годах Назаренко возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Затем, в 2008–2009 годах, был заместителем начальника Академии МВД по воспитательной работе и кадровому обеспечению. После этого он перешел в управление военной контрразведки КГБ: с 2009 года был заместителем начальника управления, а с осени 2012-го по июль 2017-го — начальником этого управления.

В августе 2017 года Назаренко руководил координационно-инспекторским управлением Госсекретариата Совбеза Беларуси. В 2018 году он временно возглавлял Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира. В биографических источниках также подчеркивается, что он имеет звание генерал-майора и награжден государственными медалями и благодарностью Лукашенко. При этом на сайте «Белинкасгрупп» скрыли, что Назаренко раньше работал в МВД и КГБ.

Именно поэтому «Белинкасгрупп» выглядит не просто финансовой организацией, а учреждением, где управленческий стиль тесно связан с силовой логикой. Ничего случайного в этом нет: для структуры, которая занимается наличностью, инкассацией, перевозкой ценностей и режимными операциями, человек с кэгэбэшным прошлым — это не отклонение, а почти идеальный кадровый выбор.

Под руководством Александра Назаренко «Белинкасгрупп» выстраивает сотрудничество с российским объединением «РОСИНКАС» в сфере перевозки ценностей, а также в вопросах сохранности ценностей и безопасности сотрудников. В сообщении «РОСИНКАС» сказано, что руководители двух организаций подписали соглашение о сотрудничестве именно по этим направлениям.

