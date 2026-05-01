Трое украинских бойцов удерживали позиции более 100 дней
- 1.05.2026, 12:58
Пример стойкости и смелости.
Трое пехотинцев 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» более 100 дней удерживали позиции на Константиновском направлении. Все они выполняли боевые задачи в составе 2-го механизированного батальона.
Двое бойцов ранее отбывали наказание, однако присоединились к обороне Украины. Третий военный, по происхождению палестинец, служит в ВСУ с 2022 года и имеет опыт службы в Израиле.
После завершения ротации военные были вынуждены самостоятельно покинуть передовую. Они преодолели пешком 17 километров до Дружковки, где их встретил командир роты.
Чтобы облегчить путь, бойцы оставили часть снаряжения, но вынесли с позиций сбитый вражеский дрон и трофейное оружие.