«Нефтяные дожди будут идти» 3 1.05.2026, 13:44

1,704

В Перми предсказали экологическую катастрофу по сценарию Туапсе.

Попавшая под налеты беспилотников Пермь, где были атакованы нефтезавод и станция «Транснефти», рискует столкнуться с теми же экологическими последствиями, что и Туапсе, где прошли «нефтяные дожди», а воздухе подскочили концентрации канцерогенов, предупреждают опрошенные «Агентством» экологи.

Входящая в топ-5 крупнейших городов Урала с населением около 1 млн человек, Пермь была атакована 29 и 30 апреля. В результате загорелся НПЗ «Пермнефтеоргсинтез», 7-й по мощности в стране, а также нефтеперекачивающая станция с парком нефтяных резервуаров общей вместимостью 380 тысяч кубометров, пишет The Moscow Times.

Уже в среду жители города жаловались на черные осадки, запах жженой резины и химикатов в воздухе. К пятнице дым от пожаров в Перми растянулся на 120 км, согласно спутниковым снимкам, опубликованным «Радио Свобода».

«Это ровно такой же пожар, который был в Туапсе, полагаю, что токсичные и канцерогенные вещества там те же самые в воздухе», — отмечает сопредседатель экологической группы «Экозащита!» Владимир Сливяк. Среди токсинов - полиароматические углеводороды (ПАУ)», включая бензол — канцероген первого класса опасности.

Пожары в Пермском крае могут быть даже сильнее, а значит опаснее пожаров в Туапсе, сказал другой эколог, попросивший об анонимности: «Нефтяные дожди шли и будут идти так, как и в Туапсе». На станции «Транснефти» под Пермью загорелись минимум шесть резервуаров, рассчитанных на 50 тысяч тонн нефтепродуктов каждый, тогда как в Туапсе сгорело примерно 100 тысяч, объясняет эксперт: «То есть пожары в Пермском могут быть даже сильнее, а значит опаснее пожаров в Туапсе».

Пермские власти продолжают хранить молчание из-за инцидента, обращает внимание «Пермь36,6». Мэр города Эдуард Соснин призвал жителей «терпеть и работать». Губернатор Дмитрий Манохин в пятницу сообщил об отмене первомайских демонстраций, но анонсировал акцию «Единой России» «Край промышленный — край сильный», сославшись на то, что людям «важно чувствовать единство». Накануне Манохин заявлял, что «угрозы нет», как нет и «значимых разрушений». В тот же день Пермский НПЗ остановил 40% мощностей — из-за пожара пострадала установка первичной переработки нефти.

Четких централизованных инструкций из-за ЧП в городе нет, пишет «Пермь 36,6»: учреждения действуют по-разному — где-то продолжают занятия, где-то переводят людей, где-то принимают решения на месте.

Роспотребнадзор проверяет воздух в Перми, сообщило 30 апреля региональное управление ведомства. Ситуация находится на контроле, заверили в Роспотребнадзоре. 29 апреля Манохин заявил, что результаты замеров не зафиксировали «превышения загрязняющих веществ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com