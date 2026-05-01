«Если еще раз поднимут, откажемся от тура» 1.05.2026, 15:01

Белорусы столкнулись с подорожанием авиабилетов.

Беларусы, которые заранее планируют свой отдых, уже столкнулись с подорожанием авиатуров. Турагенты делятся новостями, которые сами же называют плохими, — о повышении топливных сборов. Что происходит разбирался «Онлайнер».

Павел еще в январе оформил раннее бронирование на сентябрь — чартерный рейс из Минска во вьетнамский Нячанг (Вьетнам). Однако на днях мужчина узнал, что придется доплатить топливный сбор — 40 долларов с каждого путешественника:

— Тур всегда бронируем через агентство. И турагент прислал нам информацию, что в связи со значительным ростом стоимости авиатоплива «Белавиа» повышает топливные сборы. Предложили варианты: или больше 4 тысяч (1505 долларов) для выписки авиабилетов не позднее определенной даты, или стоимость тура увеличится на 113 рублей (40 долларов США) на человека нетто. Мы от оплаты сразу за авиабилет отказались и согласились на доплату в 80 долларов на двоих (около 225 рублей. — Прим. ред.). Если бы оплатили авиабилет, то тур нельзя было бы отменить до вылета, а нам это условие очень важно.

Павел в беседе с журналистами признается, поначалу от таких новостей даже проскользнула мысль вообще отказаться от тура, но спешить не стали:

— Но если они еще раз поднимут, тогда откажемся. Первый раз подняли на 80 долларов за двоих — еще стерпим, так как тур брали за полгода на раннем бронировании и считаем, что 80 долларов можно стерпеть.

В социальных сетях также обсуждают новость об увеличении топливных сборов.

С одной стороны, беларусы не рады необходимости доплачивать за топливные сборы, но с другой — хорошо, что в принципе можно куда-то улететь. Энергетический кризис, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, угрожает существованию небольших европейских аэропортов. Цены на авиакеросин превысили 1800 долларов (1535 евро) за тонну, что привело к росту стоимости авиабилетов и сокращению числа рейсов.

Генеральный директор лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться». Среди них — Wizz Air и airBaltic, которые в ответ обвинили конкурента во лжи. Цены выросли настолько, что Turkish Airlines, Transavia France и Lufthansa снимают самолеты с линий и приостанавливают рейсы.

«Повышение может быть чисто символическим»

Журналисты обратились в «Белавиа» за комментарием. Вот что ответил национальный перевозчик:

— Текущая ситуация на рынке авиационного топлива создает беспрецедентную нагрузку на операционную деятельность всех авиаперевозчиков, и наша компания не является исключением. В ряде аэропортов, куда «Белавиа» выполняет или планирует начать выполнение полетов, мы столкнулись с дефицитом авиатоплива, а цены увеличились больше чем в два раза. Топливная составляющая занимает значительную долю в себестоимости каждого билета.

В компании подчеркнули, что стараются балансировать тарифы, удерживая их на разумном уровне за счет внутренних резервов:

— Но избежать повышения цен в принципе, к сожалению, мы не можем. Это касается не всех направлений, прорабатываем каждый рейс точечно. На ближнемагистральных повышение цены может быть чисто символическим; на дальних, разумеется, рост будет более ощутимым. Мы не идем по пути масштабного сокращения полетной программы, чтобы уменьшить убытки, как это сейчас происходит с некоторыми зарубежными авиаперевозчиками. Наша цель — сохранить доступность полетов для пассажиров. И несмотря на то, что от двух чартерных направлений (выполняются по запросу заказчиков-туроператоров) пока пришлось отказаться, регулярные рейсы авиакомпании и подавляющее большинство чартерных выполняются в прежнем объеме.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в марте цены на авиационное топливо резко выросли, увеличившись на 106,6% по сравнению с мартом прошлого года, на фоне роста цен на сырую нефть на 43,1% и увеличения маржи переработки на 320%.

