1 мая 2026, пятница, 16:19
Как украинская разведка с помощью агента разгромила «кадыровцев»

«Ахмат» понес рекордные потери.

В период с февраля по апрель 2026 года была реализована спецоперация по уничтожению наемников подразделения «Ахмат» Росгвардии на Сумском направлении, сообщает ГУР Минобороны Украины.

В операции участвовали спецподразделение ГУР Минобороны «Шаманбат», в состав которого входят воины свободной Ичкерии, вместе со 104 бригадой ТрО «Горынь» во взаимодействии с подразделением агентурных операций ГУР.

2Информацию о планах и намерениях врага военным разведчикам передавал агент - бывший военнослужащий «Ахмата», с которым ГУР установил связь в начале 2025 года. Впоследствии разведчики организовали безопасный переход агента на подконтрольную Украине территорию», - рассказали в разведке.

Агент установил устройство для прослушивания, которое получил за линией фронта с помощью дрона, в помещении для совещаний «Ахмата». В результате оперативники ГУР буди в курсе разговоров всего командного состава подразделения.

Осведомленность о вражеских планах и возможностях позволила украинским спецназовцам наносить прицельные удары по кадыровцам во время их перемещений и в районах сосредоточения.

В результате спецоперации «Ахмат» понес наибольшие потери за все время полномасштабной войны: 41 убитыми, 87 - ранеными. Еще более сотни кадыровцев считаются пропавшими без вести.

Кроме того, уничтожено и повреждено более 160 единиц бронированного и автомобильного транспорта, более 25 беспилотников, средства связи, РЭБ/РЭР, инженерное оборудование и техника, склады оружия и топливных материалов.

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко