Тернополь пережил один из самых массированных ударов РФ
- 1.05.2026, 17:01
Город атаковали более 50 дронов.
Украинские власти сообщили о последствиях одной из самых масштабных воздушных атак РФ на Тернополь, зафиксированы десятки целей, есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.
Как рассказал начальник Тернопольской областной военной администрации Тарас Пастух, над регионом зафиксировали более 50 беспилотников типа Shahed, часть из которых взорвалась в воздухе.
Сообщается о нескольких попаданиях как в области, так и непосредственно в Тернополе. Под удар попали объекты промышленной и инфраструктурной сферы. Масштабы разрушений уточняются.
По состоянию на текущий момент известно о десяти раненых. Среди них есть люди в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информации о погибших не поступало.
Часть микрорайонов города осталась без электроснабжения. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. На местах также задействованы подразделения ГСЧС, правоохранители и другие экстренные службы.
В сети сообщают, что в городе могут оставаться опасные обломки после атаки. Жителей призывают не приближаться к ним и не трогать подозрительные предметы. Родителям рекомендуют предупредить детей об опасности.