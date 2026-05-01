Белорус показал, где покупает невероятно дешевые овощи 1.05.2026, 18:27

1,168

Пользователи спорят о правдивости видео.

Закупиться по приятным ценам можно не только на оптовых рынках. В Жодино нашли место, где овощи ощутимо дешевле, пишет Tochka.by.

Тиктокер опубликовал пост, в котором показал, что и по каким ценам покупает на рынке в Жодино.

Так, мужчина отмечает, что томаты, огурцы и редиску можно найти по 3,99 рубля за 1 кг.

Капусту свежую отдают по 1,99 за кило. Столько же будут стоить и яблоки. За лук-перо у вас попросят 2,49 рубля за 100 г.

Но больше всего удивила цена на картошку. Она продается по 74 копейки за 1 кг.

Как отметил сам блогер, по таким ценам он сможет делать салаты целую неделю и потратит на это всего 10 рублей.

Часть пользователей не поверили, что есть такие цены. Отдельные даже обвинили автора во вранье. Другие же не верили, что имеется хороший ассортимент по выгодным ценам.

«Как их поймать??? По таким ценам???» — пишет одна из комментаторов.

Некоторые засомневались в качестве товара.

«Огурец за 3,99 — это российский, который безыскусный и вялый», — считает один из пользователей соцсети.

Знакомые же с местом белорусы пожаловались, что овощи быстро разбирают.

«Нечестно, после работы у вас уже ничего нет!» — расстроилась комментатор.

