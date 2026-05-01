Турагентства сообщают об отмене авиарейсов в Таиланд 1.05.2026, 19:12

Прямые вылеты из Минска приостановлены.

Турагенты и те, кто планировал провести отпуск в Таиланде в ближайший месяц, сообщают в соцсетях об отмене прямых рейсов в Паттайю и Пхукет из Минска. Что могло произойти?

«С 12 мая отменили прямые рейсы в Паттайю из Минска. Но это мы переживем — зимой, надеемся, это направление вернется», — написала вчера в Threads студия путешествий Mallina Travel. Мы связались с представителями турагентства и спросили про предполагаемые причины отмены рейсов. Там отметили, что решение со стороны отечественной авиакомпании было логичным, мол, закончился сезон. «Из Москвы прямые рейсы были, и у некоторых операторов они пока остаются», — добавили в компании.

В посте туристического агентства «Находка» мелькают другие даты: «Вчера сняли рейсы в Паттайю из Минска (вылеты с 14.05), сегодня — в Пхукет (вылеты с 17.05)». Мы связались с представителями «Находки» и также попросили предположить, по какой причине популярное направление могли отменить. Вот что нам ответили в агентстве:

— Завершение высокого сезона в Таиланде и снижение экономической эффективности перевозок. Скорее всего, главная причина — резкий рост стоимости авиатоплива в Азии из-за событий в Иране.

Также в агентстве уточнили: компания «Аэробелсервис» (один из ведущих белорусских туроператоров и авиаброкеров) 24 апреля также предупредила об отмене всех рейсов в Дананг (Вьетнам). Там сослались на «непредвиденные экономические обстоятельства».

