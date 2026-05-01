1 мая 2026, пятница, 19:18
Турагентства сообщают об отмене авиарейсов в Таиланд

  1.05.2026, 19:12
Прямые вылеты из Минска приостановлены.

Турагенты и те, кто планировал провести отпуск в Таиланде в ближайший месяц, сообщают в соцсетях об отмене прямых рейсов в Паттайю и Пхукет из Минска. Что могло произойти?

«С 12 мая отменили прямые рейсы в Паттайю из Минска. Но это мы переживем — зимой, надеемся, это направление вернется», — написала вчера в Threads студия путешествий Mallina Travel. Мы связались с представителями турагентства и спросили про предполагаемые причины отмены рейсов. Там отметили, что решение со стороны отечественной авиакомпании было логичным, мол, закончился сезон. «Из Москвы прямые рейсы были, и у некоторых операторов они пока остаются», — добавили в компании.

В посте туристического агентства «Находка» мелькают другие даты: «Вчера сняли рейсы в Паттайю из Минска (вылеты с 14.05), сегодня — в Пхукет (вылеты с 17.05)». Мы связались с представителями «Находки» и также попросили предположить, по какой причине популярное направление могли отменить. Вот что нам ответили в агентстве:

— Завершение высокого сезона в Таиланде и снижение экономической эффективности перевозок. Скорее всего, главная причина — резкий рост стоимости авиатоплива в Азии из-за событий в Иране.

Также в агентстве уточнили: компания «Аэробелсервис» (один из ведущих белорусских туроператоров и авиаброкеров) 24 апреля также предупредила об отмене всех рейсов в Дананг (Вьетнам). Там сослались на «непредвиденные экономические обстоятельства».

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко